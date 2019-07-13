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13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Galatasaray'a 3’lük canavarı bitti

Galatasaray'a 3’lük canavarı bitti

'nda da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 'nden ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

, 'nden ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.73 boyunda ve guard pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki basketbolcu, bir sezonda bulduğu 84 üç sayı isabetiyle Florida Üniversitesi tarihinde bu alanda ikinci oyuncu oldu. Nakkaşoğlu aynı zamanda üniversite tarihinin en yüksek yüzdeyle üç sayı isabeti (%39.6) bulan oyuncusu oldu.

  1. 13.7.2019
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