Galatasaray'a 3’lük canavarı bitti

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Florida Üniversitesi'nden Funda Nakkaşoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 1.73 boyunda ve guard pozisyonunda oynayan 24 yaşındaki basketbolcu, bir sezonda bulduğu 84 üç sayı isabetiyle Florida Üniversitesi tarihinde bu alanda ikinci oyuncu oldu. Nakkaşoğlu aynı zamanda üniversite tarihinin en yüksek yüzdeyle üç sayı isabeti (%39.6) bulan oyuncusu oldu.