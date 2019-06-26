Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı - Son dakika Kadın Basketbol Ligi haberleri - Fotomaç
26 Haziran 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kadın Basketbol Ligi Haberleri Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı

'de ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı

kadın basketbol takımında bir ayrılık yaşandı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın 54 yaşındaki Fransız başantrenör ile yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması kapsamında ile devam etmeme kararı alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."

  1. 26.06.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN