Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe kadın basketbol takımında bir ayrılık yaşandı. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın 54 yaşındaki Fransız başantrenör Valerie Garnier ile yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması kapsamında Valerie Garnier ile devam etmeme kararı alındığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe'mizde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu tüm emekleri ve takımımızın bu dönemde kazandığı tüm başarılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Takımımızın önümüzdeki sezon yapılanması ve yeni koçumuza dair bilgilendirme kulübümüz tarafından ilerleyen günlerde yapılacaktır."
- 26.06.2019
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cem satın abi ,altyapılarda bekleyen cok topçular var ,verin 9 a gitsin
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eray dorukhan kalmalı bjknin geleceği 2 3 sene sonra değerini katlar bjknin orta alanda uzun süre hizmet edecek oyuncu
Fenerbahçe'de Valerie Garnier ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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