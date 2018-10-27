Potada kadınlar derbisi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın derbi heyecanı yaşanacak.
Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.15'te başlayacak.
Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe altıncı, Galatasaray ise sekizinci sırada haftaya girdi.
- 27.10.2018 10:18
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İdman yıldızı!
Toplam 1
Yorum
ne oldu ne oldu besiktas taraftarina hani dussekte yensek te Besiktasliydik bESIKTASIN STADYUMUNDA ILK DEFA OYUNCULARIMIZ YUFLANDI EGER DEVRE ARASI
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Şenol Güneş’ten yönetime destek
Toplam 1
Yorum
Fırat Bu kadar sözleşmeler ile kulüp çöktü sayın hocam kime sahip çıkıyorsun yabancıya giden paralar milli servet yetimlerin hakkı var.
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Fatih Terim: 18 yaşındaki çocuğumuz birçok kişiye örnek oldu!
Toplam 6
Yorum
nevzat hocam iyi güzelde niye alt yapıdan bi forvet denemiyorsun hiç ne kaybedersin yahu al oynatmazsan yanında otursun elbet lazım olur
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