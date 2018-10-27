Potada kadınlar derbisi

Sezonun 3. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.15'te başlayacak.

Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe altıncı, Galatasaray ise sekizinci sırada haftaya girdi.