Potada kadınlar derbisi – Fotomaç – 27 Ekim 2018
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    28 Ekim 2018, Pazar
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    Potada kadınlar derbisi

    Potada kadınlar derbisi

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yarın derbi heyecanı yaşanacak.

    Sezonun 3. haftasında ile karşı karşıya gelecek. 'nin ev sahipliğinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak derbi saat 15.15'te başlayacak.

    Ligin ilk iki haftasında birer galibiyet ve yenilgi alan Fenerbahçe altıncı, ise sekizinci sırada haftaya girdi.

    1. 27.10.2018 10:18
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