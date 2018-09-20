"Kadın basketbol takımımız herkesi yenebilecek güçte"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Eylül 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    "Kadın takımımız herkesi yenebilecek güçte"

    "Kadın <a href="/index/basketbol?id=b3f37d16-6a5b-46d9-86b8-227fff0c7863" class="" rel="tag">basketbol</a> takımımız herkesi yenebilecek güçte"

    : "Kadın Milli Takımı'mız daha önce başardı, 'nda madalya alabilir" - "İlk maçlar streslidir, ile üçüncü maçı yapmamız avantaj" - "(Erkek Milli Takımı) Evimizde oynayacağımız ve Slovenya maçlarından birini kazanırsak yüzde 95 işi bitirmiş oluruz. İkisini kazanırsak yüzde yüz 'na gideriz"

    Türkiye Federasyonu Üst Yöneticisi , 22-30 Eylül'de 'da düzenlenecek FIBA Kadınlar 'nda mücadele edecek milli takımın madalya alabilecek güçte olduğunu söyledi.

    Onan, yaptığı açıklamada 'nda madalya alabilecek 7-8 takımın bulunduğunu belirterek, "Kadın Milli Takımı'mız daha önce başardı, 'nda madalya alabilir." dedi.

    Turnuvalarda günlük performansın çok önemli olduğuna dikkati çeken Onan, "Tecrübeli bir milli takımımız var. Kaptan Işıl olsun; Tuğçe, Bahar, Holingsvorth senelerdir milli takımda oynuyor. Şimdi Olcay, Ayşe Cora ve diğer genç isimler de bu oyunculara adapte olacaktır. Bu takım madalyanın en büyük adayıdır." diye konuştu.

    Kadın 'ın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden Onan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tam takım olarak gidiyoruz, sakat oyuncumuz yok. Herkes turnuvada olacak, bu da çok önemli. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiler. Kadın takımımız her zaman en iyisini yaptı. Çok iyi jenerasyonumuz var, iki defa olimpiyatlara gittiler. Tecrübeli antrenörümüz var. İnşallah her maçta son topa kadar mücadele edecekler."

    Milli takımın gruptaki ilk iki maçını Nijerya ve Arjantin ile yapacağını hatırlatan Onan, "İlk iki maç nispeten kazanabileceğimiz karşılaşmalar olacak. İlk maçlar streslidir, ile üçüncü maçı yapmamız avantaj. dünya basketbolunda önemli bir rakip." değerlendirmesinde bulundu.

    Grubu lider bitirmemesi halinde çapraz eşleşmede ABD'nin de milli takımın olası rakiplerden biri olacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Onan, şunları söyledi:

    "Turnuvalarda kime sorarsanız sorun ABD ile oynamak istemez. Grubu birinci bitirdiğinizde dinlenme fırsatı da oluyor. Direkt çeyrek finale kalıyorsunuz. Uzun turnuvalarda bunlar avantaj. Bazı yollar kolay aşılır, bazı yollar çetrefillidir. Ne ilk maçta mağlup olduğumuzda her şeyi kaybedeceğiz ne de kazandığımızda her şeyi kazanacağız."

    - Erkek 'ın performansı

    2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki son iki maçını kazanan Erkek 'ın performansını da değerlendiren Onan, iç sahada oynayacakları ve Slovenya maçlarından birini kazanmaları halinde yüzde 95 organizasyona katılacaklarını dile getirdi.

    Son olarak Slovenya'yı mağlup ederek galibiyet sayısını altıya çıkardıklarını hatırlatan Onan, " 7 galibiyette, biz altı ve Letonya 5 kez kazandı. Sonraki Ukrayna ve Karadağ'ın dörder galibiyeti bulunuyor. Evimizde oynayacağımız İspanya ve Slovenya maçlarından birini kazanırsak yüzde 95 işi bitirmiş oluruz. İkisini kazanırsak yüzde yüz Dünya Kupası'na gideriz. Evimizdeki maçları kazanırsak Çin'de oluruz. Üç takım gidecek. Karadağ, 4 galibiyette ve dörtte dört yapması lazım. Kolay gözükmüyor. Yedi galibiyet bizi götürüyor." ifadelerini kullandı.

    ve Furkan Korkmaz'ın milli takımdaki performansını değerlendiren Onan, "Cedi ve Furkan büyük katkı veriyorlar, takıma da güven sağlıyorlar. Ersan'ın da gelip gösterdiği performans çok önemli." diye konuştu.

    Sezon içindeki milli maçlarda kadro kurmakta zorlandıklarını vurgulayan Onan, "Sezon içinde oyuncularınızı getiremiyorsunuz. Sezon içinde kadroyu nasıl kuracağız, onu biz de bilmiyoruz. Slovenya da bilmiyor, İtalya da bilmiyor. Sezon içinde oynayan oyuncuların çoğu da Efes'e gitti. Eskiden bir Doğuş'u 'ten alıyorduk. Şimdi Buğrahan, Sertaç, Metecan da oraya gitti. Wilbekin gelebilir mi gelemez mi, herkes mühendisliğe başladı. Darüşşafaka'da Oğuz, Furkan, Okben ve Kartal, hepsini almak istesen takım maça çıkamaz." şeklinde konuştu.

    Basketbolda milli takımların önemli başarılara imza attığını vurgulayan Onan, "Takım sporlarında başarılı. Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidiyoruz. Futbolla karşılaştırırsan başarı çok yüksek. Yakaladığımız jenerasyon var ve madalya kovalıyoruz. Milli takımın öncelikli hedefi her Avrupa ve dünya şampiyonasında olabilmek. Ondan sonra performansla nereye çıkabiliriz, göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 20.9.2018 11:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Kadın takımımız herkesi yenebilecek güçte" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN