Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan, 22-30 Eylül'de İspanya'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda mücadele edecek milli takımın madalya alabilecek güçte olduğunu söyledi.

Onan, yaptığı açıklamada Dünya Kupası'nda madalya alabilecek 7-8 takımın bulunduğunu belirterek, "Kadın Milli Takımı'mız daha önce başardı, Dünya Kupası'nda madalya alabilir." dedi.

Turnuvalarda günlük performansın çok önemli olduğuna dikkati çeken Onan, "Tecrübeli bir milli takımımız var. Kaptan Işıl olsun; Tuğçe, Bahar, Holingsvorth senelerdir milli takımda oynuyor. Şimdi Olcay, Ayşe Cora ve diğer genç isimler de bu oyunculara adapte olacaktır. Bu takım madalyanın en büyük adayıdır." diye konuştu.

Kadın Milli Takım'ın çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini kaydeden Onan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam takım olarak gidiyoruz, sakat oyuncumuz yok. Herkes turnuvada olacak, bu da çok önemli. Uzun bir hazırlık dönemi geçirdiler. Kadın takımımız her zaman en iyisini yaptı. Çok iyi jenerasyonumuz var, iki defa olimpiyatlara gittiler. Tecrübeli antrenörümüz var. İnşallah her maçta son topa kadar mücadele edecekler."

Milli takımın gruptaki ilk iki maçını Nijerya ve Arjantin ile yapacağını hatırlatan Onan, "İlk iki maç nispeten kazanabileceğimiz karşılaşmalar olacak. İlk maçlar streslidir, Avustralya ile üçüncü maçı yapmamız avantaj. Avustralya dünya basketbolunda önemli bir rakip." değerlendirmesinde bulundu.

Grubu lider bitirmemesi halinde çapraz eşleşmede ABD'nin de milli takımın olası rakiplerden biri olacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Onan, şunları söyledi:

"Turnuvalarda kime sorarsanız sorun ABD ile oynamak istemez. Grubu birinci bitirdiğinizde dinlenme fırsatı da oluyor. Direkt çeyrek finale kalıyorsunuz. Uzun turnuvalarda bunlar avantaj. Bazı yollar kolay aşılır, bazı yollar çetrefillidir. Ne ilk maçta mağlup olduğumuzda her şeyi kaybedeceğiz ne de kazandığımızda her şeyi kazanacağız."

- Erkek Milli Takım'ın performansı

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki son iki maçını kazanan Erkek Milli Takım'ın performansını da değerlendiren Onan, iç sahada oynayacakları İspanya ve Slovenya maçlarından birini kazanmaları halinde yüzde 95 organizasyona katılacaklarını dile getirdi.

Son olarak Slovenya'yı mağlup ederek galibiyet sayısını altıya çıkardıklarını hatırlatan Onan, "İspanya 7 galibiyette, biz altı ve Letonya 5 kez kazandı. Sonraki Ukrayna ve Karadağ'ın dörder galibiyeti bulunuyor. Evimizde oynayacağımız İspanya ve Slovenya maçlarından birini kazanırsak yüzde 95 işi bitirmiş oluruz. İkisini kazanırsak yüzde yüz Dünya Kupası'na gideriz. Evimizdeki maçları kazanırsak Çin'de oluruz. Üç takım gidecek. Karadağ, 4 galibiyette ve dörtte dört yapması lazım. Kolay gözükmüyor. Yedi galibiyet bizi götürüyor." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın milli takımdaki performansını değerlendiren Onan, "Cedi ve Furkan büyük katkı veriyorlar, takıma da güven sağlıyorlar. Ersan'ın da gelip gösterdiği performans çok önemli." diye konuştu.

Sezon içindeki milli maçlarda kadro kurmakta zorlandıklarını vurgulayan Onan, "Sezon içinde oyuncularınızı getiremiyorsunuz. Sezon içinde kadroyu nasıl kuracağız, onu biz de bilmiyoruz. Slovenya da bilmiyor, İtalya da bilmiyor. Sezon içinde oynayan oyuncuların çoğu da Efes'e gitti. Eskiden bir Doğuş'u Anadolu Efes'ten alıyorduk. Şimdi Buğrahan, Sertaç, Metecan da oraya gitti. Wilbekin gelebilir mi gelemez mi, herkes mühendisliğe başladı. Darüşşafaka'da Oğuz, Furkan, Okben ve Kartal, hepsini almak istesen takım maça çıkamaz." şeklinde konuştu.

Basketbolda milli takımların önemli başarılara imza attığını vurgulayan Onan, "Takım sporlarında basketbol başarılı. Avrupa ve dünya şampiyonalarına gidiyoruz. Futbolla karşılaştırırsan başarı çok yüksek. Yakaladığımız jenerasyon var ve madalya kovalıyoruz. Milli takımın öncelikli hedefi her Avrupa ve dünya şampiyonasında olabilmek. Ondan sonra performansla nereye çıkabiliriz, göreceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.