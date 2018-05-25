Alexis Jones Hatay Büyükşehir Belediyespor'da

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 yaşında ve 1,73 metre boyundaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

ABD'li oyuncunun, geçen yıl Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi draftında 1. turda Minnesota Lynx tarafından seçildiğini belirten Bayraktar, "Bu sezonun ilk yarısını İspanya'da geçiren oyuncu, 11 maçta 21,6 sayı, 3,8 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı. Daha sonra İsrail'de kariyerine devam eden Jones, 15 maçta 16,8 sayı, 5,7 ribaunt, 5,4 asist ortalamaları yakaladı. Oyuncumuzun takımımızın başarısına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.