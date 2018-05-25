Alexis Jones Hatay Büyükşehir Belediyespor'da – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Alexis Jones 'da

    Alexis Jones Hatay Büyükşehir Belediyespor'da

    Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden , 'li oyuncu Alexis Jones ile anlaştı.

    Kulübü Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 yaşında ve 1,73 metre boyundaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

    'li oyuncunun, geçen yıl Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi draftında 1. turda Minnesota Lynx tarafından seçildiğini belirten Bayraktar, "Bu sezonun ilk yarısını 'da geçiren oyuncu, 11 maçta 21,6 sayı, 3,8 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı. Daha sonra 'de kariyerine devam eden Jones, 15 maçta 16,8 sayı, 5,7 ribaunt, 5,4 asist ortalamaları yakaladı. Oyuncumuzun takımımızın başarısına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 25.5.2018 12:15
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