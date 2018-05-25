Alexis Jones Hatay Büyükşehir Belediyespor'da
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li oyuncu Alexis Jones ile anlaştı.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 yaşında ve 1,73 metre boyundaki oyun kurucuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
ABD'li oyuncunun, geçen yıl Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi draftında 1. turda Minnesota Lynx tarafından seçildiğini belirten Bayraktar, "Bu sezonun ilk yarısını İspanya'da geçiren oyuncu, 11 maçta 21,6 sayı, 3,8 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı. Daha sonra İsrail'de kariyerine devam eden Jones, 15 maçta 16,8 sayı, 5,7 ribaunt, 5,4 asist ortalamaları yakaladı. Oyuncumuzun takımımızın başarısına katkı sunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
- 25.5.2018 12:15
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
Alexis Jones Hatay Büyükşehir Belediyespor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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