Yakın Doğu kepenk kapattı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Yakın Doğu kepenk kapattı

    Yakın Doğu kepenk kapattı
    Müzesinde; Eurocup, Ligi, Türkiye Kupası, bulunan Takımı, faaliyetlerini durdurma kararı aldı. Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör, "Kararı sezon ortasında aldık. En büyük etken maçların Kuzey 'ta oynatılmaması, 'da oynatılmasıdır. Oyuncuların bütün hakları kendilerine verilecektir" dedi.
    1. 24.5.2018
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