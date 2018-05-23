Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da transfer

    Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , Bosna Hersekli oyuncu 'le anlaştı.

    Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'da sezonu geçiren Bosna Hersekli forvet 'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

    Bayraktar, 1.90 metre boyunda 23 yaşındaki genç oyuncunun 2017-2018 lig sezonunu 12.2 sayı 10.5 ribaunt ortalamalarıyla tamamladığını belirterek, oyuncunun bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da 14.2 sayı, 12.4 ribaunt ortalamaları yakaladığını dile getirdi.

    Marica'nın genç ve yetenekli oyuncu olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bitmek bilmeyen enerjisiyle bize destek olacak. Hareketli ve atletik. Özellikle ribauntlardaki sezgisi inanılmaz. Takımımız Gajic ile daha da güçlendi. Umuyorum hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bize büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

    1. 23.5.2018 13:55
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