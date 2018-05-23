Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin Büyükşehir Belediyespor'da sezonu geçiren Bosna Hersekli forvet Marica Gajic'le 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Bayraktar, 1.90 metre boyunda 23 yaşındaki genç oyuncunun 2017-2018 lig sezonunu 12.2 sayı 10.5 ribaunt ortalamalarıyla tamamladığını belirterek, oyuncunun bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda da 14.2 sayı, 12.4 ribaunt ortalamaları yakaladığını dile getirdi.

Marica'nın genç ve yetenekli oyuncu olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bitmek bilmeyen enerjisiyle bize destek olacak. Hareketli ve atletik. Özellikle ribauntlardaki sezgisi inanılmaz. Takımımız Gajic ile daha da güçlendi. Umuyorum hem ligde hem de FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bize büyük katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.