Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 yenerek seride 3-1 öne geçti ve şampiyon oldu
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi 4'üncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Yakın Doğu Üniversitesi'ni 62-53 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapan Yakın Doğu Üniversitesi, etkili hücum performansıyla rakip potaya 20 sayı gönderdi. Fenerbahçe, ilk çeyrekte buna karşılık veremezken, deplasman ekibi ilk periyodu 20-15 önde geçti.
İkinci periyodun ilk bölümünde iyi oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi farkı açmaya devam ederken, Fenerbahçe periyodun son bölümünde taraftarlarının da desteğiyle vitesi artırsa da Yakın Doğu Üniversitesi soyunma odasına 31-24 üstün gitti.
Üçüncü periyotta oyunu domine eden ev sahibi ekip, rakibine yalnızca 8 sayı imkanı verirken, rakip potaya ise 23 sayı göndererek karşılaşmanın final periyoduna 8 sayı farkla önde girdi: 47-39.
Son periyotta deplasman ekibinin birçok kez farkı indirmesine karşın skor üstünlüğünü rakibine kaptırmayan Fenerbahçe, parkeden 62-53 galip ayrıldı ve 2017-2018 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.
Öte yandan mücadeleyi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı lacivertli yöneticiler de takip etti.
ŞAMPİYON KUPASINI ALDI
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off final karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi'ni dördüncü maç sonunda 62-53'lük skorla geçerek seride durumu 3-1'e getiren ve şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, kupasını aldı.
Sarı lacivertliler, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Türkiye Basketbol Federasyonu Birinci Başkan Vekili Özden Pelister'den şampiyonluk kupasını alarak şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Taraftarlar tek tek oyuncuları tribünlere çağırarak tebrik etti ve şampiyonluğu kutladı. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Verameyenka, küçük bir kız taraftarı tribünden alarak şampiyonluk kutlamalarına dahil etti.
- 21.5.2018 19:59
- Güncelleme: 21.5.2018 22:09
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Talisca transferi 'Yatai'
Toplam 1
Yorum
TAKTİKÇİ 25 GÖRMEDEN ÇİNE GİDERSE EN İYİ OYNAYACAĞI TAKIM BJK KALIR. YOLLA ALMANYADAN BİR TAKIMA 2 SENEYE BAYERNE GİDER
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Herkes Mohamed Salah'ın Şampiyonlar Ligi finalinde oruç kararını merak ediyor
Toplam 1
Yorum
PATİK TEKRAR TEBRİK EDİYORUM VE KUPAYI ELİNDE GÖRMEK İSTERİM
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Beşiktaş'a rakip çıktı! Burak Yılmaz kapışması
Toplam 11
Yorum
acg Burak,Sosa,Kuçka satılmalı.Diğerleri ile kazan kazan şeklinde anlaşma yapılmalı.Uymayanlar ile yollar ayrılmalı.Kazan,kazan takımı kurulmalı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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