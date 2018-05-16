Potada 2. perde
Kadınlar Basketbol Ligi final serisi ikinci maçında Yakın Doğu, F.Bahçe'yi ağırlıyor. İlk müsabakayı kazanan F.Bahçe, bir galibiyet daha alarak şampiyonluk kupasının bir kulpundan tutmayı, ev sahibi ise seriyi eşitlemeyi istiyor. Saat 18.00'de başlayacak zorlu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
- 16.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
-
Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
Yorum
murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
-
Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
Yorum
Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
Potada 2. perde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.