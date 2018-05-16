Potada 2. perde – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Potada 2. perde

    Potada 2. perde
    final serisi ikinci maçında Yakın Doğu, F.Bahçe'yi ağırlıyor. İlk müsabakayı kazanan F.Bahçe, bir galibiyet daha alarak şampiyonluk kupasının bir kulpundan tutmayı, ev sahibi ise seriyi eşitlemeyi istiyor. Saat 18.00'de başlayacak zorlu karşılaşma, TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
    1. 16.5.2018
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