Yakın Doğu Üniversitesi öne geçti: 76-64 – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    öne geçti: 76-64

    Yakın Doğu Üniversitesi öne geçti: 76-64
    Bilyoner.com Kadınlar Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında , deplasmanda Çukurova Basketbol'u 76-64 yenerek, seride 2-1 öne geçti. Edip Buran salonunda oynanan karşılaşmayı baştan sona önde geçen Yakın Doğu, ilk yarıyı da 42-28 galip kapadı. Holingsvorth 18 sayı üretti.
    1. 9.5.2018
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