Yakın Doğu Üniversitesi öne geçti: 76-64
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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