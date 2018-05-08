Fenerbahçe'nin konuğu Hatay Büyükşehir Belediyespor – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'nin konuğu Büyükşehir Belediyespor

    Fenerbahçe'nin konuğu Hatay Büyükşehir Belediyespor

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında , yarın Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

    Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede 'nin seride 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ilk maçı 73-58, ikinci karşılaşmayı ise 68-59 kazanmıştı.

    1. 8.5.2018 10:14
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