Fenerbahçe'nin konuğu Hatay Büyükşehir Belediyespor
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, yarın Hatay Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Üç galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede Fenerbahçe'nin seride 2-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda ilk maçı 73-58, ikinci karşılaşmayı ise 68-59 kazanmıştı.
- 8.5.2018 10:14
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fenerbahçe'nin konuğu Hatay Büyükşehir Belediyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.