Fenerbahçe avantajı kaptı – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    avantajı kaptı

    Fenerbahçe avantajı kaptı

    yarı final ilk maçında Hatay’ı yenen Kanarya seride 1-0 öne geçti.

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final turu ilk maçında , deplasmanda Hatay'ı 73-58 yendi. Fenerbahçe yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Serinin ikinci maçı Pazar günü yine Hatay'da.
    1. 4.5.2018
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