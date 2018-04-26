Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadele, saat 19.00'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.
Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan ABD'li oyun kurucu Erica Wheeler, yarınki mücadelede de forma giyemeyecek.
Toplam iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride Fenerbahçe, evindeki karşılaşmayı 79-45 yenerek 1-0 öne geçmişti. Beşiktaş'ın yarınki maçı kazanması halinde serinin üçüncü ve son karşılaşması, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 30 Nisan Pazartesi günü Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak.
- 26.4.2018 09:47
- Güncelleme: 26.4.2018 09:48
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 5
Yorum
YGT FENERBAHÇE - Beşiktaş Maçında Hakeme Küfür Yok Herhangi Bir Seyirci İçeri Girmesi Yok iki çakmak yüzünden kaçanlar utansın..
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'Devam' kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama
Toplam 4
Yorum
utanmaz tahkime gidin tabiki maç seyircili oynansın.
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Tek yürek olalım
Toplam 1
Yorum
fanatik şiddetten arındırılması için yaptırım sert olmalı nerde yaptırım?
Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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