Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'yi konuk ediyor

    Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında ile , yarın karşı karşıya gelecek.

    ile arasındaki mücadele, saat 19.00'da BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

    Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan ABD'li oyun kurucu Erica Wheeler, yarınki mücadelede de forma giyemeyecek.

    Toplam iki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği seride Fenerbahçe, evindeki karşılaşmayı 79-45 yenerek 1-0 öne geçmişti. Beşiktaş'ın yarınki maçı kazanması halinde serinin üçüncü ve son karşılaşması, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 30 Nisan Pazartesi günü Spor Salonu'nda yapılacak.

    1. 26.4.2018 09:47
    2. Güncelleme: 26.4.2018 09:48
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