Derbide Fenerbahçe farkı! Beşiktaş'ı farklı geçti... – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    Derbide farkı! 'ı farklı geçti...

    Derbide Fenerbahçe farkı! Beşiktaş'ı farklı geçti...
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında 'ı 79-45 yenen , seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı, cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak. Diğer maç: Hatay BB-Mersin BB: 75-78.
    1. 25.4.2018
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