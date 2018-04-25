Derbide Fenerbahçe farkı! Beşiktaş'ı farklı geçti...
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Beşiktaş'ı 79-45 yenen Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak ekibin yarı finale çıkacağı serinin ikinci maçı, cuma günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda oynanacak. Diğer maç: Hatay BB-Mersin BB: 75-78.
- 25.4.2018
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