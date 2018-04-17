Olcay Çakır "Önemli olan Türkiye'yi temsil etmek"

Final Four'a kaldıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Çakır, "Euroleague'deki ilk senemizde Final Four'a katılma hakkı kazandık, hem de gruptan lider çıkarak. İlk hedefimiz Sopron maçı. Türkiye'de Final Four'da bulunan tek Türk takımıyız, önemli olan Türkiye'yi, KKTC'yi temsil etmek. Sopron maçını geçmemiz gerekiyor öncelikle" dedi.



"MAÇTAKİ GÜRÜLTÜYLE ANTRENMAN YAPTIK"

Sopron'un ev sahibi avantajı olmasına değinen Olcay Çakır, "Sopron hem ev sahibi avantajına, hem de çok güçlü bir taraftara sahip. Fenerbahçe ile aralarındaki maçta büyük bir taraftar baskısı ve bu baskının sonuncunda da hakem baskısı oluştu. Hakemler doğal olarak bu baskıdan etkileniyorlar. Biz de bunun için çalışmalar yaptık, o maçtaki gürültüyle antrenman yaptık. Maç temposunda idmanlar geçirdik. Daha sert idmanlar yapmaya çalıştık. Çünkü hakemlerin çalıp çalmayacağını bilmediğiniz faullere karşılık olarak oynamaya devam etmeniz gerekiyor. Bu tarz idmanlar yaptık ve kendimizi hazırladık" ifadelerini kullandı.



"BİR TARAFTAR GRUBUMUZ NE YAZIK Kİ YOK"

Bir taraftar gruplarının olmadığını hatırlatan Çakır, "Biz bugüne kadar oynadığımız tüm maçları taraftarsız oynadık. Bizim bir taraftar grubumuz ne yazık ki yok. Sadece basketbol izlemeyi seven insanlar bizim maçlarımıza geliyorlar, bizi izleyip bizi destekliyorlar. Ancak buna taraftar diyemeyiz, sadece seyirci olarak geliyorlar. Bunun dışında oynadığımız deplasmandaki tüm maçlarda neredeyse dolu salona karşı oynadık. Galatasaray'ın 15 bin kişilik taraftarından bahsetmiyorum tabii ki, ama biz çok büyük taraftarlara karşı oynadık. Euroleague'de de galip gelmeyi bildik. Tabii ki taraftar bizi çok zorlayacak, ama buradaki oyuncuların çoğu zaten bu taraftarlar karşısında oynamış oyuncular. Zor şartlarda, çok ses altında oynamış oyuncular. O yüzden bizi biraz daha az etkilediğini düşünüyorum. Biz daha kendi içimizde, daha takım olarak oynuyoruz bu oyunu" diye konuştu.

Çakır ayrıca, Avrupa Kupası'nda final oynayan ve ilk maçta avantajlı bir skor elde eden Galatasaray'ı da tebrik etti.



"BİZİ ÇOK İYİ ZAMANLAR BEKLİYOR"

Son olarak yabancı kuralı ve bu kuralın milli takıma etkisi ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren deneyimli isim, bu kuralın milli takıma çok katkı sağlayacağını belirterek, "Tabii ki bundan bu kadar kısa sürede sonuç alınabilir mi, bununla ilgili bir şey diyemem çünkü henüz bir sezon geçti. Ama bizi çok iyi zamanlar bekliyor. Biz bir değişim sürecindeyiz milli takım olarak. Zor bir dönem bizim için, iyiye gidiyoruz. Herhangi bir düşüş göstermedik ama Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Zor bir şampiyona bizi bekliyor. Tabii ki etkileyecek, Ekrem abiyi rahatlatacağını düşünüyorum. Ama daha uzun vadeli olması gerekiyor bu planın" diyerek sözlerini noktaladı.