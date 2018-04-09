Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'nde görünüm

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

    Bilyoner.com 'nde 25. hafta maçlarının ardından liderliğini sürdürdü.

    Ligin 25. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 75-68 mağlup etti. Lider , deplasmanda Adana ASKİ'yi 83-76 yenerek 21. galibiyetini aldı. Zirve takibini sürdüren ve son hafta lider Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek Hatay Büyükşehir Belediyespor ise deplasmanda Beşiktaş'ı 73-60 yendi.

    Bornova Beckerspor'un ardından lige veda edecek takımın belirleneceği düşmeme mücadelelerinde ise sahasında BOTAŞ'ı 74-66 yendi ve son haftaya Yakın Doğu Üniversitesi'ne mağlup olan Adana ASKİ'nin 1 puan önünde girdi.

    Bilyoner.com 'nin 20. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

    Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-83

    OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi: 69-67

    Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60-73

    İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 74-66

    Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor: 102-62

    Fenerbahçe-Galatasaray: 75-68

    S Takım O G M A Y Puan
    1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 23 21 2 1852 1446 44
    2 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 20 3 1848 1598 43
    3 FENERBAHÇE 23 18 5 1732 1536 41
    4 BOTAŞ 23 14 9 1595 1533 37
    5 ÇUKUROVA BASKETBOL 23 13 10 1689 1657 36
    6 BEŞİKTAŞ 23 13 10 1660 1607 36
    7 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 12 11 1719 1668 35
    8 GALATASARAY 23 10 13 1666 1631 33
    9 OGM ORMANSPOR 23 9 14 1625 1733 32
    10 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 23 8 15 1487 1645 31
    11 CANİK BELEDİYESPOR 24 6 18 1547 1759 30
    12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 23 3 20 1534 1869 26
    13 ADANA ASKİ 23 3 20 1412 1684 25

    Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son hafta heyecanı ise şu şekilde:

    14 Nisan Cumartesi:

    BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

    Hatay Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Antakya)

    Fenerbahçe-Adana ASKİ (Metro Enerji)

    Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

    Abdullah Gül Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

    Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:46
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