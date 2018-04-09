Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25. hafta maçlarının ardından Yakın Doğu Üniversitesi liderliğini sürdürdü.
Ligin 25. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 75-68 mağlup etti. Lider Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 83-76 yenerek 21. galibiyetini aldı. Zirve takibini sürdüren ve son hafta lider Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek Hatay Büyükşehir Belediyespor ise deplasmanda Beşiktaş'ı 73-60 yendi.
Bornova Beckerspor'un ardından lige veda edecek takımın belirleneceği düşmeme mücadelelerinde ise İstanbul Üniversitesi sahasında BOTAŞ'ı 74-66 yendi ve son haftaya Yakın Doğu Üniversitesi'ne mağlup olan Adana ASKİ'nin 1 puan önünde girdi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-83
OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi: 69-67
Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60-73
İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 74-66
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor: 102-62
Fenerbahçe-Galatasaray: 75-68
|S
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|23
|21
|2
|1852
|1446
|44
|2
|HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|20
|3
|1848
|1598
|43
|3
|FENERBAHÇE
|23
|18
|5
|1732
|1536
|41
|4
|BOTAŞ
|23
|14
|9
|1595
|1533
|37
|5
|ÇUKUROVA BASKETBOL
|23
|13
|10
|1689
|1657
|36
|6
|BEŞİKTAŞ
|23
|13
|10
|1660
|1607
|36
|7
|MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|23
|12
|11
|1719
|1668
|35
|8
|GALATASARAY
|23
|10
|13
|1666
|1631
|33
|9
|OGM ORMANSPOR
|23
|9
|14
|1625
|1733
|32
|10
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
|23
|8
|15
|1487
|1645
|31
|11
|CANİK BELEDİYESPOR
|24
|6
|18
|1547
|1759
|30
|12
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|23
|3
|20
|1534
|1869
|26
|13
|ADANA ASKİ
|23
|3
|20
|1412
|1684
|25
Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son hafta heyecanı ise şu şekilde:
14 Nisan Cumartesi:
BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Antakya)
Fenerbahçe-Adana ASKİ (Metro Enerji)
Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)
Abdullah Gül Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:46
-
Fenerbahçe, Osmanlıspor'u yenerek zirveye mesaj verdi: Ensenizdeyim
Toplam 6
Yorum
CYT Yazik oldu, gec acildik bu sene...sampiyon olamayiz (artik)...
-
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe'nin golüne yorum: "Bence gol değil"
Toplam 2
Yorum
ali kesinlikle göl değildi o hakemin gözü acaba nereye bakıyordu yazık oldu osmanlı sporun hakkını hakem bile bile yedirdi ve o mac osmanlınındı
-
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Toplam 6
Yorum
kaya Ronalda iyi tamam da messi daha az maç oynamasına rağmen asistlerde ve kupalarda geçmiş gollerde de 1 yıl içinde kapatacak durumda. MESSİİİİ
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