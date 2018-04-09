Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

Ligin 25. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 75-68 mağlup etti. Lider Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Adana ASKİ'yi 83-76 yenerek 21. galibiyetini aldı. Zirve takibini sürdüren ve son hafta lider Yakın Doğu Üniversitesi'ni konuk edecek Hatay Büyükşehir Belediyespor ise deplasmanda Beşiktaş'ı 73-60 yendi.

Bornova Beckerspor'un ardından lige veda edecek takımın belirleneceği düşmeme mücadelelerinde ise İstanbul Üniversitesi sahasında BOTAŞ'ı 74-66 yendi ve son haftaya Yakın Doğu Üniversitesi'ne mağlup olan Adana ASKİ'nin 1 puan önünde girdi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-83

OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi: 69-67

Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 60-73

İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ: 74-66

Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor: 102-62

Fenerbahçe-Galatasaray: 75-68

S Takım O G M A Y Puan 1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 23 21 2 1852 1446 44 2 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 20 3 1848 1598 43 3 FENERBAHÇE 23 18 5 1732 1536 41 4 BOTAŞ 23 14 9 1595 1533 37 5 ÇUKUROVA BASKETBOL 23 13 10 1689 1657 36 6 BEŞİKTAŞ 23 13 10 1660 1607 36 7 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 23 12 11 1719 1668 35 8 GALATASARAY 23 10 13 1666 1631 33 9 OGM ORMANSPOR 23 9 14 1625 1733 32 10 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 23 8 15 1487 1645 31 11 CANİK BELEDİYESPOR 24 6 18 1547 1759 30 12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 23 3 20 1534 1869 26 13 ADANA ASKİ 23 3 20 1412 1684 25

Bilyoner. com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son hafta heyecanı ise şu şekilde:

14 Nisan Cumartesi:

BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Antakya)

Fenerbahçe-Adana ASKİ (Metro Enerji)

Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)

Abdullah Gül Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)