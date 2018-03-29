Yakın Doğu Üniversitesi Final-Four öncesi moral depoladı
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Macaristan'ın Sopron kentinde 20 - 22 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Kadınlar Euroleague Final-Four organizasyonu öncesinde İstanbul'da buluştu. Yakın Doğu kafilesi, zorlu müsabakalar için hem moral depoladı hem de bu sezon kazandıkları 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Türkiye Kupası şampiyonluklarını kutladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen yemek boyunca sohbet eden oyuncular elde ettikleri başarıları kutlamanın keyfini çıkardı.Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, zorlu ve heyecanlı Final-Four öncesi oyunculara moral ve kutlama yemeği verdiklerini vurgulayarak, oyunculara başarı dileklerini iletti.
"ZORLU FİNAL ÖNCESİ MORAL DEPOLADIK"
Takımın yoğun bir sezon geçirdiğini ve zorlu kulvarlarda harika başarılar elde ettiğini ifade eden Kulüp Başkanı Eyigüngör, "Hep birlikte çok güzel bir gece geçirdik. Kazandığımız 25. Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası ile 5 kupaya ulaşmanın sevincini paylaştık ve de ilk kez katıldığımız Euroleague'de Final Four'a kalmamızı kutlayarak zorlu final öncesi oyuncularımızın moral depolamasını istedik. Takımın moral ve motivasyonu için güzel bir gece oldu" şeklinde konuştu.
"İNŞALLAH KUPAYI ALARAK DÖNERİZ"
Takımın Final-Four için çalışmalarını yoğunlaştırdığını belirten Eyügüngör, güzel bir sonuç alacaklarına inandıklarını ve oyuncularına güvendiklerini belirterek, oyuncuların özverili ve disiplinli çalıştığını vurgulayan Eyigüngör, "Öncelikle kızlarımızı elde ettikleri başarılardan dolayı kutluyorum. Çekişmeli ve seyir zevki yüksek olan karşılaşmaların sonunda gülen taraf olduk. Bundan sonraki süreçte maçlarımıza konsantre olacağız. İnşallah Final Four'dan takımımızın adına yakışır şekilde kupayı alarak döneriz. Heyecanlıyız, Yakın Doğu Üniversitesi'nin adını Euroleauge tarihine de yazdırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.
BAHAR ÇAĞLAR: "EUROLEAUGE ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUZ"
Yemek sırasında açıklamalarda bulunan Takım Kaptanı Bahar Çağlar da, yemeği organize eden Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Yönetim Kurulu'na takım adına teşekkür ederek, "Geçen sezon elde ettikleri başarılarımızı bu sezonda devam ettirdiğimiz için çok mutluyuz. Koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Başarılarımız tesadüf değil, geçen yıldan itibaren çok güzel bir oluşum var. Tecrübeli bir koçumuz ve teknik-idari ekibimiz var. İdmanlarımızın temposu, idmanlardan maçlara yansıyan takım kimyası bize başarıyı getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk halkının da desteği bizi motive ediyor. Bir aile olarak hep birlikte mücadele ediyoruz. Şimdiki hedefimiz Final Four'da güzel bir başarı elde etmek. Öncelikle tek Türk takımı olduğumuz Final Four'da finale kalmak ve ardından da ilk kez katıldığımız Euroleauge'de kupayı kaldırarak takımımıza, bize inananlara ve destekleyenlere yeni bir gurur yaşatmak istiyoruz. Bunun içinde en iyi şekilde mücadele edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:55
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ERHARD enes 17 sayı ersan 4 sayı. enes 14 rib ersan 8 rib.
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bit git artık şu takımın başından temmuzda transferler bitecek dediyse eylül sonuna kaldı demektir.lig başladıktan sonra eylülde 30yaş üstü transferler. her sene aynı durum
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GERÇEKLER ACIDIR ADAMLAR 1888LERDEN OLAN ŞAMPİYONLUKLARI HESABA KATIYOR BİZ 1959. 1923-1959 ARASI LİGLER TATİLE Mİ GİRDİ O ZAMAN 1959 ÖNCESİ MİLLİ MAÇLAR DAH
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