Galatasaray final için sahada – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    final için sahada

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> final için sahada

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA yarı final rövanş maçında yarın İspanya'nın ekibine konuk olacak.

    Salamanca kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan , rakibi karşısında galibiyetle ayrılması ya da 6 sayı farkla kaybetmesi durumunda finale yükselecek.

    Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, 29 Mart Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Reyer ekibi ile karşı karşıya gelecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:46
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