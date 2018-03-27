Galatasaray final için sahada
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibine konuk olacak.
Salamanca kentindeki Pabellon Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Eşleşmedeki ilk maçı 69-62 kazanan Galatasaray, rakibi karşısında galibiyetle ayrılması ya da 6 sayı farkla kaybetmesi durumunda finale yükselecek.
Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyespor, 29 Mart Perşembe günü deplasmanda İtalya'nın Reyer ekibi ile karşı karşıya gelecek. Hatay Büyükşehir Belediyespor eşleşmedeki ilk maçı 74-54 kazanmıştı.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 09:46
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Dirar önerdi Çetinkaya izleyemedi!
Toplam 4
Yorum
sorcerer dirar kim, yaaa aykutun bu seneki ki fbye kazığı bide topcu öneriyo ben dirara takım önereyim artvin hopa spor.
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İşte Kocaman'ın son 8 taktiği!
Toplam 2
Yorum
sezgin Bi gidin de kurtulalım bee başka bişi istemiyoruz yeterki gidin
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Ayrılmak aklımda yoktu
Toplam 3
Yorum
wolverine82 transfermarkette 18 milyon gözüküyor bizim başkan 10 a satın alır ve negredo ve love satarız fazlası paraya bu adamı getir bize başkan
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