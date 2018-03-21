Galatasaray'ın konuğu Avenida – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Galatasaray'ın konuğu Avenida

    Galatasaray'ın konuğu Avenida

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA yarı final ilk maçında yarın İspanya'nın ekibini konuk edecek.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım çeyrek finalde İtalyan ekibi Spar Citylift Girona'yı, ise Rus temsilcisi Nadezhda'yı eleyerek yarı finale yükselmişti.

    Müsabakanın rövanşı 28 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Büyükşehir Belediyesi ile İtalya'nın Reyer ekibi karşılaşacak.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:36
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