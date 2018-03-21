Galatasaray'ın konuğu Avenida

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım çeyrek finalde İtalyan ekibi Spar Citylift Girona'yı, Perfumerias Avenida ise Rus temsilcisi Nadezhda'yı eleyerek yarı finale yükselmişti.

Müsabakanın rövanşı 28 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İtalya'nın Reyer ekibi karşılaşacak.