Galatasaray'ın konuğu Avenida
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final ilk maçında yarın İspanya'nın Perfumerias Avenida ekibini konuk edecek.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Sarı-kırmızılı takım çeyrek finalde İtalyan ekibi Spar Citylift Girona'yı, Perfumerias Avenida ise Rus temsilcisi Nadezhda'yı eleyerek yarı finale yükselmişti.
Müsabakanın rövanşı 28 Mart Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İtalya'nın Reyer ekibi karşılaşacak.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:36
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F.Bahçe'de Vincent Janssen hasreti bitiyor
Toplam 1
Yorum
fbcan Fenerbahçe sağlık ekibi çok iyi çalışıyor maşallah nazar değmesin. Az daha tedaviye devam etseydiniz sezon bitseydi bi önce
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4 yıllık sözleşme istiyor
Toplam 4
Yorum
fbcan Volkan Türkiye'de yetişen en değerli kalecilerden ama Buffon Dünya'nın sayılı kalecilerinden biri. Buffon bile lafı abartılı olmuş
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Galatasaray'ı Allah korudu!
Toplam 23
Yorum
Aslan İstatistik bazıları en çok şut çeken niye yok acaba !?
Galatasaray'ın konuğu Avenida haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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