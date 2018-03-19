Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    'nde görünüm

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

    Bilyoner.com 'nde 21. hafta müsabakaları tamamlanırken, liderliğini sürdürdü.

    Ligin 21. haftasında 'a konuk olan , rakibini 58-56 mağlup ederek, zirvedeki yerini korudu.

    SONUÇLAR
    Ligin 21. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

    Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi: 62-71

    OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75-85

    Galatasaray-Çukurova Basketbol: 54-75

    Üniversitesi-Samsun Canik Belediyespor: 74-63

    Mersin Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi: 56-58

    Fenerbahçe-BOTAŞ: 86-56

    PUAN DURUMU
    Bilyoner.com 'nde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 20 18 2 1599 1269 38
    2 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 20 17 3 1593 1391 37
    3 FENERBAHÇE 19 15 4 1430 1279 34
    4 BOTAŞ 20 12 8 1374 1317 32
    5 ÇUKUROVA BASKETBOL 20 11 9 1468 1438 31
    6 BEŞİKTAŞ 19 11 8 1388 1327 30
    7 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 19 11 8 1411 1374 30
    8 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 19 8 11 1238 1349 27
    9 SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR 20 6 14 1313 1418 26
    10 GALATASARAY 19 7 12 1353 1381 26
    11 OGM ORMANSPOR 19 6 13 1328 1450 25
    12 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 19 2 17 1284 1536 21
    13 ADANA ASKİ 19 2 17 1132 1382 20

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
    Ligde 22. hafta müsabakalarının programı ise şöyle:

    24 Mart Cumartesi:

    14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)

    14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

    16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)

    17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

    18.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye )

    25 Mart Pazar:

    14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:11
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