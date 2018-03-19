Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta müsabakaları tamamlanırken, Yakın Doğu Üniversitesi liderliğini sürdürdü.
Ligin 21. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'a konuk olan Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini 58-56 mağlup ederek, zirvedeki yerini korudu.
SONUÇLAR
Ligin 21. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi: 62-71
OGM Ormanspor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 75-85
Galatasaray-Çukurova Basketbol: 54-75
Abdullah Gül Üniversitesi-Samsun Canik Belediyespor: 74-63
Mersin Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi: 56-58
Fenerbahçe-BOTAŞ: 86-56
PUAN DURUMU
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|20
|18
|2
|1599
|1269
|38
|2
|HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|17
|3
|1593
|1391
|37
|3
|FENERBAHÇE
|19
|15
|4
|1430
|1279
|34
|4
|BOTAŞ
|20
|12
|8
|1374
|1317
|32
|5
|ÇUKUROVA BASKETBOL
|20
|11
|9
|1468
|1438
|31
|6
|BEŞİKTAŞ
|19
|11
|8
|1388
|1327
|30
|7
|MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|11
|8
|1411
|1374
|30
|8
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
|19
|8
|11
|1238
|1349
|27
|9
|SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR
|20
|6
|14
|1313
|1418
|26
|10
|GALATASARAY
|19
|7
|12
|1353
|1381
|26
|11
|OGM ORMANSPOR
|19
|6
|13
|1328
|1450
|25
|12
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|19
|2
|17
|1284
|1536
|21
|13
|ADANA ASKİ
|19
|2
|17
|1132
|1382
|20
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Ligde 22. hafta müsabakalarının programı ise şöyle:
24 Mart Cumartesi:
14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
18.00 Samsun Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
25 Mart Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:11
-
"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 14
Yorum
Bi git artık Aziz Başkan! ya son ersun hoca şampiyonluğundan sonraki hataların yüzünden bugün transfer yapamayıp yıldız diye vasat topçuları alıyorsun,kapasite belli!
-
Beşiktaşlı yıldız hastaneye götürüldü!
Toplam 7
Yorum
Düsseldorf'lu Ligimizde 2 türlü takim var ! Bjk,Gs,TS gibi cikip oyununu oynayanlar ve onlara yenilmemek icin her türlü agresiflikle oynayan diyerleri !
-
Taraftara mahcubuz
Toplam 3
Yorum
sıkıntı yok! sen canını sıkma guiliano üzerine de alınma diğer masum oyuncular gibi!!! aziz başkan varken o statta mahcup olacağınız taraftar olmayacak!
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