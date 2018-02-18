Derbide gülen taraf Beşiktaş!

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadele Fenerbahçe, Vaughn ve Birsel Vardarlı Demirmen'in isabetleriyle ilk 5 dakikayı 8-6 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 18-15 önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe, Verameyenka, Ayşe Cora ve Tuğçe Canıtez'in isabetleriyle 13. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 17-24. Beşiktaş, karşılıklı basketlerle devam eden çeyreğin son bölümünde Kübra Siyahdemir ve Wheeler ile üç sayılık isabetler bulsa da sarı-lacivertliler soyunma odasına 34-33 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına Zellous'un basketleriyle başlayan Beşiktaş, Wheeler'in 25. dakikadaki isabetiyle beraberliği yakaladı: 43-43. Mosby'nin 28. dakikadaki basketiyle öne geçen (45-43) siyah-beyazlılar, Zellous'un skorer oyunuyla 29. dakikada farkı 6 sayıya yükseltti: 49-43. Beşiktaş, son periyoda 55-47 önde girdi.

Son çeyreğe Zellous'un isabetleriyle farkı çift hanelere (57-47) çıkartarak başlayan siyah-beyazlılar, kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve parkeden 71-62 galip ayrıldı.

Maçın en skorer oyuncusu Beşiktaş adına 23 sayı kaydeden Erica Wheeler oldu.

Salon: Akatlar

Hakemler: Aydın Karaçam, Göksun Öz, Nazlı Çisil Güngör

Beşiktaş: Esra Erden Atacan 3, Kübra Siyahdemir 5, Mosby 11, Wheeler 23, Radosavljevic 8, Zellous 19, Sevgi Uzun 2, Burcu Çiğil

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Dabovic 9, Powers 11, Tuğçe Canıtez 2, Vaughn 13, Ayşe Cora 14, Verameyenka 6, Pelin Derya Bilgiç 1

1. Periyot: 15-18

Devre: 33-34

3. Periyot: 55-47