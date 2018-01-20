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    20 Ocak 2018, Cumartesi
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    Hatay deplasmanda kazandı

    Hatay deplasmanda kazandı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde , deplasmanda BOTAŞ'ı 67-58 yendi.

    Salon: Ankara

    Hakemler: Tekin Özübir, Göksun Öz, Murat Danışan

    BOTAŞ: Eldebrink 5, Elif Emirtekin 6, Gray 20, Stokes 8, Nevin Kristen Vatansever 16, Kübra Erat, Büşra Akbaş, Sehernaz Çidal, Papova 3

    : Paris 19, Mitchell 9, Hülya Çoklar 4, Bahar Öztürk 5, Abdelkader 10, Özge Yavaş 12, Snytsina 4, Merve Aydın 4, Devran Tanaçan, Seda Deniz

    1. periyot: 23-16

    Devre: 32-35

    3. periyot: 43-51



    Kaynak: AA
    1. 20 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:06
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