Hatay deplasmanda kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda BOTAŞ'ı 67-58 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Tekin Özübir, Göksun Öz, Murat Danışan
BOTAŞ: Eldebrink 5, Elif Emirtekin 6, Gray 20, Stokes 8, Nevin Kristen Vatansever 16, Kübra Erat, Büşra Akbaş, Sehernaz Çidal, Papova 3
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 19, Mitchell 9, Hülya Çoklar 4, Bahar Öztürk 5, Abdelkader 10, Özge Yavaş 12, Snytsina 4, Merve Aydın 4, Devran Tanaçan, Seda Deniz
1. periyot: 23-16
Devre: 32-35
3. periyot: 43-51
Kaynak: AA
- 20 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 16:06
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