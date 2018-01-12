Bornova Becker'in konuğu AGÜ
BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 13 maçta da galibiyet yüzü göremeyen sonuncu Bornova Beckerspor, yarın orta sıralarda yer alan Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ile evinde kozlarını paylaşacak. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.
Ligin ilk yarısında Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan maçı AGÜ 82-48 kazanmıştı.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:31
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
Bornova Becker'in konuğu AGÜ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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