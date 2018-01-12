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    12 Ocak 2018, Cuma
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    Bornova Becker'in konuğu

    Bornova Becker'in konuğu <a href="/index/agu?id=1fde81e9-9787-4d0c-be9f-47e0513cd32b" class="" rel="tag">AGÜ</a>

    BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 13 maçta da galibiyet yüzü göremeyen sonuncu , yarın orta sıralarda yer alan Abdullah Gül Üniversitesi () ile evinde kozlarını paylaşacak. Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

    Ligin ilk yarısında Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda oynanan maçı 82-48 kazanmıştı.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:31
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