Gürespor'da süper lig heyecanı

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin (TKBL) iddialı takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor Takımı, 4 haftadır elde ettiği galibiyet serisiyle ligin lideri pozisyonunu korurken, kahvaltı organizasyonunda basın ile buluşan takım, süper lig hedefinden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.TKBL 1. Lig'de geçtiğimiz sezon final müsabakalarında elenerek Süper Lig'e çıkamayan Edremit Bld. Gürespor Kulübü'nün Gürespor Basketbol Takımı , bölgedeki basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Edremit Belediye Başkanı ve kulübün onursal başkanı Kamil Saka, Edremit Bld. Gürespor Kulübü Asbaşkanı Bayram Kayahan, Gürespor Basketbol Takımı Başantrenörü Ömer Buharalı, teknik kadro, oyuncular, bölgede yayın yapan gazete, dergi, radyo, televizyon kanalı ve haber ajanslarının muhabir ve temsilcilerinin katıldığı organizasyon, ilçede yeni hizmete giren bir restoranda gerçekleştirildi. Sporcu ve teknik heyetin basın mensuplarıyla buluşmasına olanak sağlanan toplantıda, Belediye Başkanı Kamil Saka ve kulüp başkanı Bayram Kayahan, selamlama konuşmaları yaptı.Gürespor'un TKBL Süper Lig'e çıkmak için yoğun çaba sarf ettiğini ve takımın bu yolda başarıdan başarıya koştuğunu kaydeden başkan Saka, "Gürespor Basketbol Takımı, Güre Belediyesi'nin tarihinde de önemli başarılara imza atmış, artık TKBL'de tarih yazmış bir takımdır. Edremit Belediyesi'nin de desteklemeye devam ettiği takımımız süper lig yolunda emin adımlar atıyor. Takımımızın yönetim kadrosunu ve fedakar oyuncularını tebrik ediyor, alınlarından öpüyorum. Geniş bir taraftar kitlesine sahip olan takımımız her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarlarımıza da, takımlarını her maçta yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, farklı spor alanlarında, farklı liglerde ve amatör düzeylerde takımları olan, alt yapıdan sporcular yetiştiren bir kulüp olarak şehrimize hizmet gösteriyor" şeklinde konuştu.Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü'nün 300, Edremit Belediyesi Altınolukspor Kulübü'nün de 100 olmak üzere toplam 400 altyapı sporcusu yetiştirdiğini vurgulayan başkan Kamil Saka, "Şu anda 300 civarında alt yapı sporcusu yetiştirmekteyiz. Gürespor takımımız süper ligi hak ediyor. Her zaman destekçileriyiz ve onlarla gurur duyuyoruz. Aynı zamanda Edremit Belediyesi Altınolukspor Bayan Voleybol takımımız oldukça önemli başarılara imza atıyor. Bu sene bir üst lige çıkma konusunda önemli başarılar kaydediyor. Burada da yaklaşık 100 civarında alt yapı sporcumuz bulunuyor. Önümüzdeki günlerde de Edremitspor Futbol Takımı 2. Lig'den başlatarak lige sokacak, aktif hale getireceğiz. Spor konusunda sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, hentbol ve bisiklet branşlarında da çalışmalar başlatacağız. Nasıl alt yapısını yapmadan hiçbir yapıyı yapmıyorsak, sporda da alt yapıyı oluşturmadan yola çıkmıyoruz" dedi.Gürespor Kulüp Başkanı Bayram Kayahan ise, "siz basın mensuplarından, biraz daha bu kulübe destek olmalarını rica edeceğim. Mevcut takımımızın dışında kulübümüz bünyesinde alt yapı çalışmalarımız var. Daha bir çok gencimizi sporla tanıştırmak için basınımızdan daha fazla destek istiyorum. Basketbol takımımız TKBL Süper Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor. 4'lü galibiyet serisi yakaladık. İnşallah böyle de devam eder ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız ve süper lige çıkarız. Umudumuz ve çabamız bunun için. Takımıma, yöneticilerime, teknik ekibime ve oyuncularıma teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Bizleri bu günümüzde yalnız bırakmayan basın mensuplarımıza ve başkanımız Kamil Sakaya'da şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Toplantı sonunda oyuncular ve kulüp yetkilileri toplu halde hatıra fotoğrafları çektirerek günü ölümsüzleştirdi.