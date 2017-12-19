Fenerbahçe'nin rakibi Famila Schio
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında yarın İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak.
Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Grupta 6 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip ikinci sırada yer alırken, 5 galibiyet elde eden İtalyan ekibi ise dördüncü durumda.
B Grubu'nda 9. hafta karşılaşmaları öncesi puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|Yakın Doğu Üniversitesi
|8
|7
|1
|596
|522
|15
|2
|Fenerbahçe
|8
|6
|2
|550
|527
|14
|3
|UMMC Ekaterinburg
|8
|6
|2
|574
|466
|14
|4
|Famila Schio
|8
|5
|3
|512
|475
|13
|5
|Perfumerias Avenida
|8
|5
|3
|484
|431
|13
|6
|Wisla CANPACK
|8
|1
|7
|526
|593
|9
|7
|Nadezhda
|8
|1
|7
|491
|555
|9
|8
|BLMA
|8
|1
|7
|441
|605
|9
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 10:06
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
-
Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
-
Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Fenerbahçe'nin rakibi Famila Schio haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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