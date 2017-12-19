 Fenerbahçe'nin rakibi Famila Schio – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin rakibi Famila Schio

    Fenerbahçe'nin rakibi Famila Schio

    Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki 9. maçında yarın İtalyan ekibi Famila Schio'yu ağırlayacak.

    Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Grupta 6 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli ekip ikinci sırada yer alırken, 5 galibiyet elde eden İtalyan ekibi ise dördüncü durumda.

    B Grubu'nda 9. hafta karşılaşmaları öncesi puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 Yakın Doğu Üniversitesi 8 7 1 596 522 15
    2 Fenerbahçe 8 6 2 550 527 14
    3 UMMC Ekaterinburg 8 6 2 574 466 14
    4 Famila Schio 8 5 3 512 475 13
    5 Perfumerias Avenida 8 5 3 484 431 13
    6 Wisla CANPACK 8 1 7 526 593 9
    7 Nadezhda 8 1 7 491 555 9
    8 BLMA 8 1 7 441 605 9
    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:06
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