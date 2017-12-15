Yakın Doğu’ya İtalyanlarda direnemedi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleuague B Grubu 8. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya’nın Famila Schio takımını 65-72 mağlup etti.

Toplam 8 takımın yer aldığı grupta Yakın Doğu Üniversitesi 8 galibiyet ile liderliğini sürdürdü. Yakın Doğu Üniversitesi, ilk maçta da evinde rakibini 67-64 mağlup etmişti.



City Arena; Schio, Pala Campagnola Salonu'nda oynanan maçta periyotlar 10-18, 32-43, 54-55 ve 65-72 tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesi maça Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Elin Eldebrink, Sandrine Gruda, Jantel Lavender ilk beşi ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Kayla McBride 19 sayı ile maçın en skorer isim olurken, Jantel Lavender ve Sandrine Gruda 8'er ribaunt, Courtney Vandersloot ise 7 asist kaydetti.

Maça etkili başlayan taraf ev sahibi ekip Famila Schio oldu. İtalyan takım Yacoubou'nun isabetli basketi ile mücadeleye 2-0 önde başladı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin ilk iki dakika skor bulmakta zorlandığı maçta ilk basket Kayla McBride'dan geldi (4-3). Periyotta ilk üç dakika geride kalırken 6-3 Famila Sciho'nun üstünlüğü ile geçildi. Elin Eldebrink ile skor bulan Yakın Doğu Üniversitesi skoru 6-5 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin yeni transferi Sanderine Gruda faulden gelen serbest atışlarla skoru 6-6'da eşitledi. Periyotta beş dakika geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eldebrink ile 6-8 öne geçti. Jantel Lavender'in skoru 6-10'a çektiği ve öne geçtiği periyotta 4.26'da molaya gidildi. Mola dönüşü ev sahibi ekip skoru 10-10'da eşitledi. Courtney Vandersloot'un isabetli basketiyle maçta 10-12 öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi bulduğu sayılarla ilk periyodu etkili oyunu ile 10-18 üstün bitirdi.



İkinci periyoda 8 sayı farkla önde başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Ann Wauters ile skoru 10-20 yaptı. Famila Scihio periyotta ilk isabetli sayısını Dotto ile buldu (13-20). Oyuna ağırlığını koyan Yakın Doğu Üniversitesi periyotta 4 dakika geride kalırken rakibi ile farkı 14 sayıya çıkararak skoru 15-29 yaptı. Farkı kapatmaya çalışan Famila Sciho, Miyem ve Anderson'la skoru 23-34 yaptı. Maçta etkili oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile arasındaki farkı koruyarak son iki dakikaya 23-38 üstün girdi. Periyotta kalan sürede, dış şutlarda isabet bulan Yakın Doğu Üniversitesi oyunu domine ettiği maçta soyunma odasına 32-43 önde gitti.



Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi ilk dört dakikada 43-51 skor kaydetti. Bu periyotta daha etkili bir oyun ortaya koyan ve rakibi ile farkı kapatan Famila Scihio 3.25 geçilirken skoru 48-51 yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin skor bulmakta zorlandığı ve faul sıkıntısı yaşadığı periyotta 2.16'da skor 51-51'de eşitlendi. Hem savunmada hem de hücumda etkili olan Famila Schio karşısında Yakın Doğu Üniversitesi final periyoduna 54-55 önde girdi.



İki takımın da savunmasını sertleştirdiği final periyodunda ilk basketi Jantel Lavender ile Yakın Doğu Üniversitesi buldu (54-57). Kayla McBride'ın isabetli üç sayılık basketi ile 6.55'de skor 54-59'a çekildi. Ev sahibi takımdan Yakobou faulden gelen serbest atışlarla bulduğu isabetli sayılarla skoru 56-59 yaptı. Periyotta beş dakika 56-63 Yakın Doğu Üniversitesi'nin üstünlüğü ile geçildi. Maçın bitimine 3.41 kala Jantel Lavender ile Yakın Doğu Üniversitesi farkı 10 sayıya çıkararak skoru 56-66 yaptı. Yakın Doğu oyuna ağırlığını koyarak maçtan 65-72 galip ayrıldı.