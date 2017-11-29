Beşiktaş Kadın Basketbol Gorzow'a konuk olacak
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Gorzow ile karşılaşacak.
Dört takımın yer aldığı A Grubu'nda yaptığı 5 maçta 1 galibiyet alabilen ve ilk ikiye girme şansını kaybeden siyah-beyazlı ekip, üçüncü sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 müsabakayı da yitiren Gorzow ise son sırada yer alıyor.
Beşiktaş, grupta galip geldiği tek maçta sahasında Gorzow'u 66-60 yenmişti.
Gorzow Wielkopolski kentindeki PWSZ Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
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Jose: Bana takım bul
Toplam 2
Yorum
adalet Aman ne olur gitme.Golleri kim atacak.Fenerbahçe sensiz ne yapabilir.DEFOL
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F.Bahçe ezeli rakiplerini solladı
Toplam 1
Yorum
yalan neden geçmişi veriyorsunuz 2017 -2018 sezonunu verin bakalım GS ile diğer takımlar arasında ne kadar fark var.Geçmişte yaşamayı bırakın
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Emrullah’ın 9 gol isyanı! Gözyaşlarını tutamadı
Toplam 19
Yorum
cimbomskr galatasaray soracak 9 golün hesabını merak etme Emrullah !
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