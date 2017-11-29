 Beşiktaş Kadın Basketbol Gorzow'a konuk olacak – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş Kadın Basketbol Gorzow'a konuk olacak

    Beşiktaş Kadın Basketbol Gorzow'a konuk olacak

    Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası A Grubu 6. ve son maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Gorzow ile karşılaşacak.

    Dört takımın yer aldığı A Grubu'nda yaptığı 5 maçta 1 galibiyet alabilen ve ilk ikiye girme şansını kaybeden siyah-beyazlı ekip, üçüncü sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 müsabakayı da yitiren Gorzow ise son sırada yer alıyor.

    Beşiktaş, grupta galip geldiği tek maçta sahasında Gorzow'u 66-60 yenmişti.

    Gorzow Wielkopolski kentindeki PWSZ Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
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