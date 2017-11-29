Beşiktaş Kadın Basketbol Gorzow'a konuk olacak

Dört takımın yer aldığı A Grubu'nda yaptığı 5 maçta 1 galibiyet alabilen ve ilk ikiye girme şansını kaybeden siyah-beyazlı ekip, üçüncü sırada bulunuyor. Grupta oynadığı 5 müsabakayı da yitiren Gorzow ise son sırada yer alıyor.

Beşiktaş, grupta galip geldiği tek maçta sahasında Gorzow'u 66-60 yenmişti.

Gorzow Wielkopolski kentindeki PWSZ Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 20.00'de başlayacak.