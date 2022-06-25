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Bakan Kasapoğlu'ndan milli judocu Nurdan Almalı için taziye mesajı

Sivas'ta omurilik kanser tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu milli sporcu için taziye mesajlarını iletti.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 17:28
Bakan Kasapoğlu'ndan milli judocu Nurdan Almalı için taziye mesajı

Sivas'ta 1,5 yıldır omurilik kanseri tedavisi gören milli judocu Nurdan Almalı (23) hayatını kaybetti. Almalı, Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 yaşında hayata gözlerini yuman Milli sporcu için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Milli judocu Nurdan Almalı'nın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhume Nurdan Almalı'ya Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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