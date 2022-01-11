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Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı Antalya'da başladı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Judo Birliğinin (EJU) ortak çalışma kampı, Antalya'da 21 ülkeden 300 judokanın katılımıyla başladı.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 06:50
Avrupa Judo Birliğinin ortak çalışma kampı Antalya'da başladı

Avrupa Judo Birliğinin (EJU) ortak çalışma kampı, Antalya'da 21 ülkeden 300 judokanın katılımıyla başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kemer ilçesinde başlayan ortak kamp, 14 Ocak'a kadar EJU eğitmenleri ve ülke milli takım antrenörlerinin gözetiminde sürecek.

Judo adına yılın ilk ortak çalışma kampında antrenmanlara Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Tacikistan, Arnavutluk, Rusya, Romanya, Finlandiya, Slovenya, Fransa, Sırbistan, Meksika, Ukrayna, Polonya, Yunanistan, Norveç, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Belçika, Moldova ve Hollanda'dan judocular katılıyor.


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