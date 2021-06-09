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Milli judocu Dünya üçüncüsü

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası’nın üçüncü gününde erkekler 73 kiloda , bronz madalya mücadelesinde Özbek Khikmatillokh Turaev’i waza-ari puanıyla yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2021 Çarşamba 08:58
Milli judocu Bilal Çiloğlu Dünya üçüncüsü

'ın başkenti 'de devam eden Büyükler Dünya Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda sıkletinde dünya üçüncüsü oldu.
Çiloğlu, ilk turda Bahamalı Andrew Munnings'i (3 shido) ile ikinci maçında Moldovalı 'ı bitime 15 saniye kala, üçüncü turda Bulgar 'u (3 shido) ipponla yenerek çeyrek finale kaldı. Judocu bu turda Azerbaycanlı 'u waza-ari puanıyla yenerek adını yarı finale yazdırdı. Çiloğlu bu turda Gürcü Lasha Shavdatuashvili'ye altın skorda yenildi ve bronz madalya için Özbek Khikmatillokh Turaev'le karşılaştı. Rakibini waza-ari puanıyla yenen milli judocu dünya üçüncüsü olarak kürsüye çıktı.

Aynı sıkletteki ise ilk turda Kosta Rikalı karşısında 1-0 (waza-ari) geriden gelerek rakibini ipponla yendi. Kandemir, ikinci turda 2017 dünya şampiyonu Japon 'ya yenildi.

Şampiyonanın yarın dördüncü gününde erkekler 81 kiloda müsabakaya çıkacak.

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