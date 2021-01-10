Haberler Judo Judoda 2021'in ilk müsabakaları Katar'da start alıyor

Judoda 2021'in ilk müsabakaları 'da start alıyor

'ın başkenti 'da 13 Ocak tarihine kadar sürecek 2021 yılının ilk judo organizasyonunda ilk gün, Gül (48 kilo) ve (60 kilo) tatamiye çıkacak.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 14:03 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 14:05
Judoda 2021'in ilk müsabakaları Katar'da start alıyor

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ocak tarihlerinde 'da gerçekleştirilecek masterler müsabakalarında Türkiye'yi, 2 kadın, 5 erkek milli judocu temsil edecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıracak organizasyona 70 ülkeden 185 kadın, 215 erkek sporcu katılacak.

Masterler müsabakalarında yarın kadınlarda 48 kiloda , erkeklerde ise 60 kiloda tatamiye çıkacak. 12 Ocak'ta ise erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda ise müsabakalarını yapacak.


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