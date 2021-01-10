Judoda 2021'in ilk müsabakaları Katar'da start alıyor

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11-13 Ocak tarihlerinde Doha'da gerçekleştirilecek masterler müsabakalarında Türkiye'yi, 2 kadın, 5 erkek milli judocu temsil edecek.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na puan ve kota kazandıracak organizasyona 70 ülkeden 185 kadın, 215 erkek sporcu katılacak.

Masterler müsabakalarında yarın kadınlarda 48 kiloda Kader Şentürk, erkeklerde ise 60 kiloda Mihraç Akkuş tatamiye çıkacak. 12 Ocak'ta ise erkeklerde 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda ise Vedat Albayrak müsabakalarını yapacak.