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13 Mart 2020, Cuma
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koronavirüs nedeniyle ertelendi

Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda; 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında ’da yapılması planlanan Spor Toto ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda; 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında 'da yapılması planlanan Spor Toto ertelendi.

Judo Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği, koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere dair yapılan toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm spor branşlarında yapılacak müsabakalarla ilgili hastalıktan korunmaya yönelik tedbirler doğrultusunda federasyonumuz; yurt içi faaliyet programı arsında yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ileri bir tarihe ötelenmesi kararı aldı.

  1. 13.03.2020
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