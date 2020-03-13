Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda; 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya’da yapılması planlanan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası ertelendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunma amacıyla alınan tedbirler doğrultusunda; 14-15 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya'da yapılması planlanan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası ertelendi.
Judo Federasyonu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği, koronavirüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere dair yapılan toplantının ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı, tüm spor branşlarında yapılacak müsabakalarla ilgili hastalıktan korunmaya yönelik tedbirler doğrultusunda federasyonumuz; yurt içi faaliyet programı arsında yer alan Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nın ileri bir tarihe ötelenmesi kararı aldı.
- 13.03.2020
- Hıncal Uluç: Fenerbahçe yönetiminde futboldan anlayan birisi var mı?
- Erman Toroğlu: Zekeriya Alp hakem kadrosunu değiştirirken kelleyi verebilir
- Erman Toroğlu: Türkiye'de hakemler koronavirüsten daha tehlikeli
- Diego Costa'nın koronavirüs şakası şaşırttı!
- Alay etmişti! Rudy Gobert koronavirüse yakalandı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası koronavirüs nedeniyle ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.