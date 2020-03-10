Uluslararası Judo Federasyonu'ndan koronavirüs kararı - Son dakika Judo haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Judo Uluslararası Judo Federasyonu'ndan koronavirüs kararı

'ndan koronavirüs kararı

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan koronavirüs kararı

(), 'sinin de yer aldığı olimpiyatlara puan veren üç büyük organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

'ten yapılan açıklamada, Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis ve Grand Prix turnuvalarının yanı sıra, 'a kadarki kıtasal müsabakaların da iptal edildiği bildirildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kalındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"IJF Yönetim Kurulu olarak, acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadarki tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix, Prix ve diğer kıtasal müsabakalar) iptaline karar verilmiştir. Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç yaşanması ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olması nedeniyle, yaşanan bu çetin dönemde olimpik takvimimizde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Uluslararası Judo Federasyonu'ndan koronavirüs kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN