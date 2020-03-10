Uluslararası Judo Federasyonu'ndan koronavirüs kararı
Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), Antalya Grand Prix'sinin de yer aldığı olimpiyatlara puan veren üç büyük organizasyonun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
IJF'ten yapılan açıklamada, Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix ve Antalya Grand Prix turnuvalarının yanı sıra, 30 Nisan'a kadarki kıtasal müsabakaların da iptal edildiği bildirildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kalındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"IJF Yönetim Kurulu olarak, acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadarki tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis Grand Prix, Antalya Grand Prix ve diğer kıtasal müsabakalar) iptaline karar verilmiştir. Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç yaşanması ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olması nedeniyle, yaşanan bu çetin dönemde olimpik takvimimizde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."
- 10.03.2020
- Garry Rodrigues paylaştı! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yorum yağdırdı
- Galatasaray taraftarı Sivasspor maçı sonrası çıldırdı! "Kulübün kapısından geçmesin"
- Arsenal'den tarihi karar! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
- Süper Lig şampiyonunu açıkladılar! Küme düşecek takımlar...
- Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Uluslararası Judo Federasyonu'ndan koronavirüs kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.