Ordu’nun ‘altın’ sporcuları Taekwondo ve judoda uluslararası başarı
11 Mart 2019, Pazartesi
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’nun ‘altın’ sporcuları Taekwondo ve judoda uluslararası başarı

Ordu’nun ‘altın’ sporcuları Taekwondo ve judoda uluslararası başarı

Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, tekvando ve judoda tarihi başarılara imza attı.

'nda bulunan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcuları, 'na puan veren Hollanda 'nı 2 altın madalya ile tamamladı. Eindhoven kentinde 50'nin üzerinde ülkeden bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Hollanda Açık Tekvando Turnuvası'nda Türkiye'yi 6'sı kadın 5'i erkek toplam 11 tekvandocu temsil etti. sporcuları, erkekler 87 kiloda ve +87 kiloda Emre altın madalya kazanarak Türk bayrağını göklere çıkardılar. Sporcular altın madalyanın sahibi olurken, olimpik kota yolunda da 10 puan kazandı.

Ordu Büyükşehir Spor Kulübü tekvandocuları Hasan Can Lazoğlu ile Emre Kutalmış Ateşli 16 Mart'ta Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 20 puan verecek Belçika Açık Tekvando Turnuvası'na katılarak Türkiye Tekvando Milli Takımında da yer alacak.

Fas'ın Marakeş kentinde yapılan Müsabakalarında kadınlar +78 kiloda mücadele eden Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu , Türkiye'ye altın madalya kazandıran judoka oldu. Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan müsabakalar arasında yer alan Grand Prix'in Marakeş ayağında, kadınlar +78 kiloda birincilik kürsüsüne Kayra Sayit çıktı.

Fas'ın Marakeş kentinde yapılan son gün karşılaşmalarında Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu Sayit, sıkletinde ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda İtalyan E. Geri'yi, çeyrek final müsabakasında İsrailli R. Hershko'yu ve yarı finalde de Kamerunlu rakibi H.V. M Atangana'yı ipponla yenerek finale yükseldi. Hollandalı T. Savelkouls karşısında maçı waza-ari puanıyla kazanan Kayra Sayit, altın madalyaya uzanan judoka oldu.

  1. 11.03.2019
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