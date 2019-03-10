Marakeş'te altın madalya Kayra Sayit'ten
Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ve bugün son bulan Judo Grand Prix müsabakalarında, kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit, Türkiye'ye altın madalya kazandıran judoka oldu.
Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan taşıyan müsabakalar arasında yer alan Grand Prix'in Marakeş ayağında kadınlar +78 kiloda milli judoka Kayra Sayit altın madalya kazandı.
Marakeş'te bugün yapılan son gün karşılaşmalarında Sayit, sıkletinde ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda İtalyan Geri'yi, çeyrek final müsabakasında İsrailli Hershko'yu ve yarı finalde de Kamerunlu rakibi Atangana'yı ipponla yenen Sayit, finale yükseldi. Hollandalı Savelkouls karşısında maçı waza-ari puanıyla kazanan Kayra Sayit, altın madalyaya uzanmayı başardı.
Erkeklerde ise 90 kiloda Mikail Özerler üçüncü maçında, Mert Şişmanlar ise ikinci tur mücadelesinde elendiler.
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