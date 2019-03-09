Judoda Vedat Albayrak'tan gümüş madalya
09 Mart 2019, Cumartesi
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Judoda 'tan

Judoda Vedat Albayrak'tan gümüş madalya

Judoda Fas'ın Marakeş kentinde devam eden müsabakalarının ikinci gününde, erkekler 81 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ilk turu bay geçen , çeyrek ve yarı finalde rakiplerini eleyerek finale yükseldi. Albayrak, finalde Bulgaristanlı I. Ivanov'a mağlup olarak kazandı.

  1. 09.03.2019
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