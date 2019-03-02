Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde Türkiye 13 madalya kazandı
02 Mart 2019, Cumartesi
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'nın ilk gününde 13 madalya kazandı

Avrupa Judo Kupası'nın ilk gününde Türkiye 13 madalya kazandı

16 ülkeden 495 kadın ve erkek sporcunun katıldığı Uluslararası 26'ncı Kupası'nın ilk gününde milliler 4 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazandı.

Türk judosunun kurucuları arasında yer alan ve ile Celal Bayar'ın yakın koruması olarak çalışan anısına 1993 yılından günümüze kadar geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl rekor katılım oldu. Avrupa Judo Birliği'nin yıllık müsabaka takviminde yer bulan Ümitler 26'ncı (Nazım Canca) Judo Turnuvası'nda ilk gün kadınlarda 40, 44, 48, 52; erkeklerde ise 50, 55, 60 ve 66 kilolarda madalyalar sahibini buldu.


KADINLAR
40 Kilo 1. Doğa Süren (), 2. Ecre Alayıldız (Türkiye), 3. A. Zhumagaliyeva (), 3. Aysun Ağdeve (Türkiye)
44 Kilo 1. Merve Azak (Türkiye), 2. E. Sonay Birinci (Türkiye), 3. Müberra Güneş (Türkiye), (Türkiye), 3. Hanife Özcan (Türkiye)
48 Kilo 1. Sıla Sersin (Türkiye), 2. A. Guseinova (), 3. D. Ruskova (Rusya), 3. Buketnur Karabulut (Türkiye)
52 Kilo 1. C. Devictor, (Fransa), 2. N. Lolaze (), 3. Mevheş Şahinoğlu (Türkiye), 3. A. Nur Tunca (Türkiye)

ERKEKLER
50 Kilo 1. M. Vedzizhev (Rusya), 2. Enes Çakan (Türkiye), 3. Y. Amandyk (Kazakistan), 3. N. Sarıkbayev (Kazakistan)
55 Kilo 1. Talha Büyükeser (Türkiye), 2. K. Süleymanov (), 3. S. Zamanlı (Azerbaycan), 3. B. Chegemov (Rusya)
60 Kilo 1. İ. Petrov (Rusya), 2. D. Bakhbakhashvili (Gürcistan), 3. M. Adil (Kazakistan), 3. S. Darbinyan (Ermenistan)
66 Kilo 1. G. Tarashvili (Gürcistan), 2. N. İsmayilova (Azerbaycan), 3. E.Tchintcharashvili (Gürcistan), 3. A. Tabukashvili (Gürcistan)

Öte yandan yarın sona erecek Judo Kupası'nda kadınlarda 52, 63, 70, +70 kilo; erkeklerde ise 73, 81, 90 ve +90 kiloda judokalar madalya için tatamiye çıkacaklar.

  1. 03.03.2019
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