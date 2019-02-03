Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir beşinci oldu
03 Şubat 2019, Pazar
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Avrupa Açık Judo Kupası'nda beşinci oldu

Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir beşinci oldu

Judoda , ve Odivelas'ta yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Kadınlar'da +78'da beşinci oldu.

, 'da yapılan kadınlar, Odevelas'ta yapılan erkekler son gün karşılaşmalarıyla sona erdi.

Kadınlar +'da , ilk turda Kazak, çeyrek finalde Alman rakiplerini geçerek yarı finale kaldı. Bu turda İspanyol S. Alvarez'e yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Macar rakibi karşısında puan ararken, şanssız şekilde müsabakayı kaybetti ve sıkletinde beşincilikte kaldı.
Sofya'daki karşılaşmalarda 70 Kg'da Semanur Erdoğan ile 78 Kg'daki judokalarımız Çiğdem Bora ve Sümeyra Aykaç ikinci tur maçlarında başarılı olamadılar.

Odivelas'ta erkeklerde ise 81 Kg'da İlker Güldüren ve 100 Kg'da Feyyaz Yazıcı rakiplerine yenildiler.

  1. 3.2.2019 22:21
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