Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir beşinci oldu
Judoda Avrupa Açık Kupaları, Sofya ve Odivelas'ta yapılan son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Kadınlar'da +78'da Kübranur Esir beşinci oldu.
Avrupa Açık Kupaları, Sofya'da yapılan kadınlar, Odevelas'ta yapılan erkekler son gün karşılaşmalarıyla sona erdi.
Kadınlar +78 Kg'da Kübranur Esir, ilk turda Kazak, çeyrek finalde Alman rakiplerini geçerek yarı finale kaldı. Bu turda İspanyol S. Alvarez'e yenildi ve bronz madalya mücadelesine kaldı. Macar rakibi karşısında puan ararken, şanssız şekilde müsabakayı kaybetti ve sıkletinde beşincilikte kaldı.
Sofya'daki karşılaşmalarda 70 Kg'da Semanur Erdoğan ile 78 Kg'daki judokalarımız Çiğdem Bora ve Sümeyra Aykaç ikinci tur maçlarında başarılı olamadılar.
Odivelas'ta erkeklerde ise 81 Kg'da İlker Güldüren ve 100 Kg'da Feyyaz Yazıcı rakiplerine yenildiler.
- 3.2.2019 22:21
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Avrupa Açık Judo Kupası'nda Kübranur Esir beşinci oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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