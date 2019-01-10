VARSA YOKSA 2020



Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gözünü 2020 olimpiyatlarına dikti. 2018'in kendileri için çok başarılı geçtiğini belirten Huysuz, "2020 için şu ana kadar 5 judocumuz kota aldı. Bu sayının 9'a yükselmesini hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.



NBA'DE GECENİN ADAMI FURKAN



NBA'de Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, W.Wizards'a şans tanımadı. Philadelphia, Furkan'ın 16 sayı, 4 asist ve 2 ribaunda ile oynadığı karşılaşmayı 132-115 kazandı.



PEMRA'DAN ERKEN VEDA



Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde mücadele eden Pemra Özgen, hüsran yaşadı. Lüksemburg'lu Mandy Minella ile karşılaşan milli tenisçi, korttan 2-1 yenik ayrıldı.



FFP'DE YENİ KURALLAR



UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarında değişikliğe gideceği iddia edildi. Alman Bild Gazetesi, FFP'nin daha da sıkılaştırılacağını yazdı. Kulüplerin sadece futboldan gelen parayı harcayabilecekleri belirtilirken, oyuncuların sözleşmelerindeki ödemeler, bilançodaki dağılımda maksimum 3 yılla sınırlandırılacak. Önceki maddelerde olduğu gibi FFP'nin suistimali halinde Avrupa'dan men cezasının mutlak surette uygulanması yine planlanıyor.



AVRUPA'DA TÜRK GECESİ



Kadın basketbol takımlarımız, bugün Avrupa'da birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak. Euro- Cup'ta mücadele eden ekiplerimizden Beşiktaş, saat 16.00'da diğer bir temsilcimiz OGM Ormanspor'a konuk olacak. 19.00'da Botaş, Rus temsilcisi MBA Moskova'yı sahasında ağırlayacak. Saat 19.30'da ise Galatasaray, taraftarı önünde İspanya'nın güçlü ekiplerinden Gernika Bizkaia ile kozlarını paylaşacak.