“Süper” judocular Başkan Eşkinat ile buluştu
26 Aralık 2018, Çarşamba
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“Süper” judocular Başkan Eşkinat ile buluştu

“Süper” judocular Başkan Eşkinat ile buluştu

Tekirdağ Kulübü judo kadın ve erkek takımları Judo Federasyonu tarafından düzenlenen ’e yükselme karşılaşmalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ı ziyaret etti.

'da 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla gerçekleşen Yükselme müsabakalarında kadınlarda 2'ncisi, erkeklerde ise Türkiye 3'üncüsü olarak adını Süper Lig'e yazdıran Tekirdağ kadın ve erkek judo takımları kazandıkları kupaları Başkan Eşkinat ile paylaştı.

Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner ve judo branşı antrenörü Deniz Şilli ile birlikte Başkan Eşkinat'ı ziyaret eden judocular 2019'da Süper Lig'de yarışacak olmanın heyecan verici olduğunu dile getirirken Eşkinat da sporcuları tek tek kutlayarak başarılarının devamını diledi.

  1. 26.12.2018 10:42
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:06
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