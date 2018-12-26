“Süper” judocular Başkan Eşkinat ile buluştu
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü judo kadın ve erkek takımları Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Süper Lig’e yükselme karşılaşmalarında aldığı başarılı sonuçların ardından Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ı ziyaret etti.
Antalya'da 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla gerçekleşen Spor Toto Süper Lig Yükselme müsabakalarında kadınlarda Türkiye 2'ncisi, erkeklerde ise Türkiye 3'üncüsü olarak adını Süper Lig'e yazdıran Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor kadın ve erkek judo takımları kazandıkları kupaları Başkan Eşkinat ile paylaştı.
Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner ve judo branşı antrenörü Deniz Şilli ile birlikte Başkan Eşkinat'ı ziyaret eden judocular 2019'da Süper Lig'de yarışacak olmanın heyecan verici olduğunu dile getirirken Eşkinat da sporcuları tek tek kutlayarak başarılarının devamını diledi.
- 26.12.2018 10:42
- Güncelleme: 26.12.2018 15:06
-
Savic gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
-
Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
-
Rodallega teklif bekliyor
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı güle güle !!!
“Süper” judocular Başkan Eşkinat ile buluştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.