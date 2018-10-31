Milli judokalar Györ'de madalya mücadelesi verecek
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    01 Kasım 2018, Perşembe
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    Milli judokalar Györ'de madalya mücadelesi verecek

    Milli judokalar Györ'de madalya mücadelesi verecek

    Altı , tarihleri arasında 'da yapılacak

    Altı , tarihleri arasında 'da yapılacak. 36 ülkeden 124'ü kadın toplam 307 judokanın katılım gösterdiği organizasyonda 'yi 4 kadın, 6'sı erkek olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı kafile şampiyonaya katılmak için üzere bu ülkeye gitti.

    Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ve müsabaka tarihleri şu şekilde:

    2 KASIM CUMA
    -Kadınlar: 48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder
    -Erkekler: 60 Kg: Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, 66 Kg: Cengizhan Dönmez.

    3 KASIM CUMARTESİ
    -Erkekler: 81 Kg: M. .

    4 KASIM PAZAR:
    -Kadınlar: : Sebile Akbulut, +78 Kg: Kübranur Esir
    -Erkekler: 90 Kg: Mert Şişmanlar, 100 Kg: Ö. Kemal Aydın.

    1. 31.10.2018 17:06
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