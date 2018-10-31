Milli judokalar Györ'de madalya mücadelesi verecek
23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak
23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası, 2-4 Kasım tarihleri arasında Macaristan'da yapılacak. 36 ülkeden 124'ü kadın toplam 307 judokanın katılım gösterdiği organizasyonda Türkiye'yi 4 kadın, 6'sı erkek olmak üzere toplamda 10 sporcu temsil edecek. Ay-yıldızlı kafile şampiyonaya katılmak için üzere bu ülkeye gitti.
Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular ve müsabaka tarihleri şu şekilde:
2 KASIM CUMA
-Kadınlar: 48 Kg: Gülkader Şentürk, Tuğçe Beder
-Erkekler: 60 Kg: Samet Kumtaş, Mihraç Akkuş, 66 Kg: Cengizhan Dönmez.
3 KASIM CUMARTESİ
-Erkekler: 81 Kg: M. Mustafa Koç.
4 KASIM PAZAR:
-Kadınlar: 78 Kg: Sebile Akbulut, +78 Kg: Kübranur Esir
-Erkekler: 90 Kg: Mert Şişmanlar, 100 Kg: Ö. Kemal Aydın.
- 31.10.2018 17:06
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
-
Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Milli judokalar Györ'de madalya mücadelesi verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.