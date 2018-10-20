Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda dün tatamiye çıkan erkekler 90 Kg'daki milli judoka Mert Şişmanlar, bronz madalya kazandı. Şişmanlar, ilk turda Avusturyalı rakibini waza-ari puanıyla yendi. İkinci maçında Macar rakibini ipponla eleyen Mert Şişmanlar çeyerk final karşılaşmasında Japon S. Murao karşısında waza-ari puanıyla öne geçti. Rakibi skoru aynı oyun puanıyla dengeleyip ikinci bir hamlesiyle müsabakayı kazanında Şişmanlar repesaja kaldı. Bu turda Alman T. Schmidt karşısında normal sürenin bitimine 5 saniye kala waza-ari puanıyla skoru 1-1'e taşıdı. Altın skor bölümünde ise tatamiden ipponla galip ayrılarak bronz madalya mücadelesi yapmaya hak kazandı. Üçüncülük kürsüsü için Sırp D. Brasnjovic ile karşılaşan ve rakibini 38 saniyede ipponla yenen Mert Şişmanlar bronz madalyayı boynuna taktı.

Şampiyonada bugün kadınlar +78 Kg'da Kübranur Esir tatamiye çıkacak.