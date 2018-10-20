Judoda Bilal altın kazandı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Judoda Bilal altın kazandı

    Judoda Bilal altın kazandı
    Bahamalar'ın başkenti Nassau'da yapılan 'nda tatamiye çıkan erkekler 73 kiloda büyük bir başarı elde etti. İlk turu maç yapmadan geçen Bilal, sırasıyla Kanadalı, Kübalı, Kazak rakiplerini ippon ile yendi. Yunan rakibini altın skorla geçti. Finalde Japonu altın skorla yenip altını aldı.
    1. 20.10.2018
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