Görme engelli milli judocu Zeynep Çelik Aydın, kasım ayında Portekiz'de düzenlenecek Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Dünya Judo Şampiyonası'nda birincilik kürsüsüne çıkarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için biletini şimdiden almak istiyor.

Ağrı'da 1996 yılında 15 çocuklu bir ailede görme engelli olarak dünyaya gelen Zeynep, 5 yıl önce golbol sporcusu kardeşinin yönlendirmesiyle Erzurum'daki yatılı eğitimi sırasında başladığı judoda kısa zamanda antrenörlerin dikkatini çekti.

Erzurum'da geçirdiği 2,5 yılın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'a transfer olarak İzmit'e yerleşen Zeynep, hem ulusal hem de uluslararası alanda parmak ısırtan pek çok başarıya imza attı. 2015'te Portekiz'deki IBSA Avrupa Judo Şampiyonası'nda üçüncü, 2017'de Birleşik Krallık'taki Avrupa Judo Şampiyonası'nda birinci olmayı başaran Zeynep, Bakü'de düzenlenen 2017 İslami Dayanışma Oyunları'nda ise bronz madalya elde etti.

Son olarak geçen ay Kazakistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda finalde kadınlar 57 kiloda karşılaştığı Güney Koreli rakibini mağlup ederek İstiklal Marşı'nı dinletme başarısı gösteren Zeynep, ara vermeden gelecek ay Portekiz'de gerçekleştirilecek IBSA Dünya Judo Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlanmaya başladı.

Görme engelli judocu Zeynep, IBSA büyükler dünya sıralamasında 57 kiloda 880 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sıradaki Japon sporcu Junko Hirose'nin ise 560 puanı bulunuyor. Dünya Judo Şampiyonası'nın en büyük favorisi olan Zeynep, Portekiz'de düzenlenecek organizasyonda gümüş madalya alsa bile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılmayı garantilemiş olacak.

- "Tarihe geçmek istiyorum"

Milli judocu Zeynep Çelik Aydın, yaptığı açıklamada, Portekiz'de düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Çalışmaların çok iyi gittiğini, şampiyonaya hazır olduğunu anlatan Zeynep, "Günde çift antrenman yapıyorum. Hedefim önce Portekiz'de şampiyon olmak, ondan sonra da olimpiyata kota almak ve olimpiyatta inşallah şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı dinletmek." diye konuştu.

Paralimpik Oyunları'nda altın madalya alarak tarihe geçmek istediğini ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Zeynep, şu an IBSA'nın dünya sıralamasında birinci olduğunu, Dünya Şampiyonası'nda finale kalması halinde Tokyo Paralimpik Olimpiyatları'na katılım hakkı elde edeceğini belirtti.

Zeynep, babasını küçük yaşta kaybettiğini, spora başlatıktan sonra annesine de destek vermeye başladığını söyleyerek, "Ailelerin çocuklarına destek vermeleri çok önemli. Hiçbir şekilde desteklerini esirgemesinler. Ben judoya başladığımda ilk önce tuhaf karşılanıyordu. 'Kız çocuğu gönderilir mi?' diyorlardı ama derece yapmaya başlayınca herkes alıştı. Demek ki olabiliyormuş." ifadelerini kullandı.

- Antrenör Gültekin Sevinç: "Rakip olabilecek düzeyde sporcu yok"

Antrenör Gültekin Sevinç de gelecek ay düzenlenecek Dünya Judo Şampiyonası hazırlıklarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydederek, Zeynep'ten Portekiz'de altın madalya beklediklerini vurguladı.

Hedeflerinin olimpiyatlara katılmaktan ziyade olimpiyatlarda altın madalya kazanmak olduğuna işaret eden Sevinç, "Zaten ona rakip olabilecek düzeyde bir sporcu yok. Türkiye'nin olimpiyatlarda görme engelliler judoda altın madalyası yok, inşallah Zeynep'le birlikte olacak." şeklinde konuştu.