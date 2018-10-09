Hataylı judocular derecelerle döndü
Türk Devletleri Judo Turnuvasında Hatay’ı temsil eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, turnuvadan derecelerle döndü.
Adana'da düzenlenen 14 ülkeden 16 takımın katıldığı 4. Uluslararası Türk Devletleri Judo Turnuvasında Hatay'ı temsil eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Minik Erkekler Kategorisi ve Yıldız Erkekler Kategorisinde dereceye girdi.
Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Minik Erkekler Kategorisinde 34 kiloda Mehmet Ali Cengiz ve Yıldız Erkekler Kategorisinde 55 kiloda Mertcan Doğrusöz gümüş madalya kazanarak derece elde etti.
- 9.10.2018 13:51
-
Fenerbahçe, günü çift idmanla geçirdi
Toplam 1
Yorum
KIZGIN FENERLİ NASILSA SİVAS TA YENECEK FENERİ FENER KÖTÜ ALIŞTI
-
Spor hocası Nagatomo
Toplam 1
Yorum
HagiHagi Butun takim onun gibi olsa her yil sampiyonlar ligi kupasina oyariz. Adam cok profesyonel.
-
Gelecek sezon men tehlikesi var!
Toplam 14
Yorum
metinn birde eski 2.bsk olacak senin gib GS li olmaz olsun kina yakarsin men edilsekde som agzililar kapansa ne olacak dunyanin sonumu yuuuuh
Hataylı judocular derecelerle döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.