Hataylı judocular derecelerle döndü

Adana'da düzenlenen 14 ülkeden 16 takımın katıldığı 4. Uluslararası Türk Devletleri Judo Turnuvasında Hatay'ı temsil eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı Minik Erkekler Kategorisi ve Yıldız Erkekler Kategorisinde dereceye girdi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Minik Erkekler Kategorisinde 34 kiloda Mehmet Ali Cengiz ve Yıldız Erkekler Kategorisinde 55 kiloda Mertcan Doğrusöz gümüş madalya kazanarak derece elde etti.