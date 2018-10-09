Türk Devletleri Judo Turnuvasında Hatay’ı temsil eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, turnuvadan derecelerle döndü.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Hataylı judocular derecelerle döndü

    Hataylı judocular derecelerle döndü

    Türk Devletleri Judo Turnuvasında Hatay’ı temsil eden , turnuvadan derecelerle döndü.

    'da düzenlenen 14 ülkeden 16 takımın katıldığı 4. Uluslararası Türk Devletleri Judo Turnuvasında Hatay'ı temsil eden Minik Erkekler Kategorisi ve Yıldız Erkekler Kategorisinde dereceye girdi.

    Hatay Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, Minik Erkekler Kategorisinde 34 kiloda Mehmet ve Yıldız Erkekler Kategorisinde 55 kiloda Mertcan Doğrusöz gümüş madalya kazanarak derece elde etti.

    1. 9.10.2018 13:51
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