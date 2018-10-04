Minik İlhan yine şampiyon

Final müsabakasının ardından birincilik kürsüsüne çıkan İlhan İbrahim Göğremiş, altın madalyasını büyük bir sevinçle aldı.

Çocuklarının Haziran ayında Hollanda düzenlenen turnuvada da birinci olduğunu hatırlatan Carina-Ahmet Göğremiş çifti aynı sevinci bir daha yaşadıkları için oldukça mutlu olduklarını belirttiler.



Baba Ahmet Göğremiş oğlunun bu başarısını da önceki başarısı gibi yine Türkiye'ye armağan ettiklerini söyledi.