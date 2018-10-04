Minik İlhan yine şampiyon
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Ekim 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Minik İlhan yine şampiyon

    Minik İlhan yine şampiyon

    ’nın başkenti ’de düzenlenen, 26 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Judo Turnuvasında minikler kategorisinde takımı adına mücadele eden 10 yaşındaki Kahramanmaraşlı birinci oldu.

    Final müsabakasının ardından birincilik kürsüsüne çıkan , altın madalyasını büyük bir sevinçle aldı.
    Çocuklarının Haziran ayında düzenlenen turnuvada da birinci olduğunu hatırlatan Carina-Ahmet Göğremiş çifti aynı sevinci bir daha yaşadıkları için oldukça mutlu olduklarını belirttiler.


    Baba Ahmet Göğremiş oğlunun bu başarısını da önceki başarısı gibi yine 'ye armağan ettiklerini söyledi.

    1. 4.10.2018 09:45
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Minik İlhan yine şampiyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN