Minik İlhan yine şampiyon
Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen, 26 ülkeden 200 sporcunun katıldığı Judo Turnuvasında minikler kategorisinde Belçika takımı adına mücadele eden 10 yaşındaki Kahramanmaraşlı İlhan İbrahim Göğremiş birinci oldu.
Final müsabakasının ardından birincilik kürsüsüne çıkan İlhan İbrahim Göğremiş, altın madalyasını büyük bir sevinçle aldı.
Çocuklarının Haziran ayında Hollanda düzenlenen turnuvada da birinci olduğunu hatırlatan Carina-Ahmet Göğremiş çifti aynı sevinci bir daha yaşadıkları için oldukça mutlu olduklarını belirttiler.
Baba Ahmet Göğremiş oğlunun bu başarısını da önceki başarısı gibi yine Türkiye'ye armağan ettiklerini söyledi.
- 4.10.2018 09:45
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
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