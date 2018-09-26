Milli judocu Kayra Sayit dünya üçüncüsü 
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    judocu dünya üçüncüsü

    Milli judocu Kayra Sayit dünya üçüncüsü

    Kadınlarda 15 yıl sonra madalya kazandı

    Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden , ferdi branşlarda yapılan maçlarla sona erdi. , erkeklerde 17 yıl sonra madalya kazanan Vedat Albayrak'ın ardından, kadınlarda da madalya elde etti. judocu , 15 yıl aradan sonra kadınlarda madalya kazanan isim oldu.

    (Kayra Sayit?...)

    KAYRA SAYİT'TEN
    Şampiyonada +78 kiloda mücadele eden Kayra Sayit ilk turu bay geçti ve ikinci turda Çinli Su Xin'i (ippon) tuş, üçüncü turda Brezilyalı Beatriz Souza'yı waza-ari (1-0) yenerek çeyrek finale yükseldi. Milli judoka bu turda Japon sporcu Sarah Asahısa'ya yenildi. Sarah'ın finale çıkması ile repesaj hakkı elde eden, Kayra Sayit, repesaj maçında Azerbaycanlı Iryna Kındzerska'yı (ippon) tuş ile yenerek bronz madalya için Brezilyalı Maria Altheman ile karşılaştı. Maçın genelinde kontrollü elde tutan Kayra, aldığı waza-ari puanı ile karşılaşmayı (1-0) kazanarak bronz madalyaya uzandı. Kayra Sayit, elde ettiği bronz madalya ile kendisinin dünya şampiyonalarındaki ilk defa madalyasını kazanırken, kadınlarda da 15 yıl sonra madalya elde eden isim oldu.


    Türkiye, dünya judo şampiyonalarında kadınlarda son madalyasını 2003 yılında Neşe Şensoy ile kazanmıştı.
    Öte yandan Büyükler Dünya Judo Şampiyonası yarın yapılacak karışık takımlar müsabakaları ile sona erecek. Türkiye ilk maçında Romanya ile karşılaşacak. Milli judokalar, Romanya'yı yenmeleri halinde Kore karşısında vizesi arayacak.

    1. 26.9.2018 17:02
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