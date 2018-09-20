Türk sporcular elendi

Azerbaycan'da yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan 3 Türk sporcu elendi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba, kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk rakipleri karşısında başarılı olamadı ve organizasyona veda etti.

Bekir Özlü ilk turu bay geçerken, 2. turda İngiliz Mckenzie ile karşılaştı. Müsabakanın ortalarında sağ dizinden sakatlanan Türk sporcu rakibine mağlup oldu.

Aynı sıklette mücadele eden Ahmet Şahin Kaba da ilk turu bay geçerken, 2. turda Kazak Kyrgyzbayev'in karşısına çıktı ancak başarılı olamadı.

Kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ise ilk turda normal süresi berabere biten karşılaşmada uzatmada İspanyol Figueroa'ya mağlup oldu ve turnuvanın dışında kaldı.

Dünya Judo Şampiyonası'nda yarın kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ve erkekler 66 kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak.