Türk sporcular elendi
Azerbaycan'daki şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan 3 Türk sporcu da elendi.
Azerbaycan'da yapılan Dünya Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan 3 Türk sporcu elendi.
Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ilk gününde erkekler 60 kiloda Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba, kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk rakipleri karşısında başarılı olamadı ve organizasyona veda etti.
Bekir Özlü ilk turu bay geçerken, 2. turda İngiliz Mckenzie ile karşılaştı. Müsabakanın ortalarında sağ dizinden sakatlanan Türk sporcu rakibine mağlup oldu.
Aynı sıklette mücadele eden Ahmet Şahin Kaba da ilk turu bay geçerken, 2. turda Kazak Kyrgyzbayev'in karşısına çıktı ancak başarılı olamadı.
Kadınlar 48 kiloda Gülkader Şentürk ise ilk turda normal süresi berabere biten karşılaşmada uzatmada İspanyol Figueroa'ya mağlup oldu ve turnuvanın dışında kaldı.
Dünya Judo Şampiyonası'nda yarın kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ve erkekler 66 kiloda Sinan Sandal tatamiye çıkacak.
- 20.9.2018 16:31
- Güncelleme: 20.9.2018 16:57
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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