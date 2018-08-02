Minik Judocular Balkanlardan 6 madalya ile döndü
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    Minik Judocular Balkanlardan 6 madalya ile döndü

    Minik Judocular Balkanlardan 6 madalya ile döndü

    ’u uluslararası arenada temsil eden mavi beyazlı judocular, ’ın Selanik şehrinde düzenlenen 6 madalya ile döndüler.

    Büyükşehir Belediye Kağıtsporu'un judocuları başarıya doymuyor. 'u uluslararası arenada temsil eden mavi beyazlı judocular son olarak 'ın Selanik şehrinde düzenlenen 6 madalya ile döndüler. Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonasında Kulübümüzün başarılı minik Judocuları bu yıl ilk defa düzenlenen Minikler kategorisinde zirveye çıktı. Milli takımı temsilen katıldıkları şampiyonada Mavi Beyazlı Judocular 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplamda 6 madalya kazandılar.
    1. 2.8.2018 11:45
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