İşitme engelli olmasına rağmen 2009 yılında spor yapmaya başlayan ve judoya merak salan Özbey, yılmadı, hayata küsmek yerine çalışıp şuana kadar 2010, 2011 ve 2017 yıllarında katıldığı turnuvalarda bir gümüş, iki bronz madalya ile emeklerinin karşılığını aldı.

Isparta'da 26 Temmuz'da başlayacak Türkiye Şampiyonası'na gitmeden önce Başkan Güzel'i ziyaret etmek istediğini belirten başarılı sporcu Zehra Özbey, "Judoya 2009'da başladım. Ailemin ve özellikle babamın desteğiyle kendim çalıştım, çalışarak başardım. Bu sayede Venezuela'daki Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak bronz madalya kazandım. Yine çok çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte Babam sürekli beni destekliyordu, bana sürekli madalya almam gerektiğini söylüyordu ama Babamı kaybettim bu süreçte. Babam hayatını kaybettikten sonra daha çok çalışıp onun isteklerini yerine getirmek istedim ve istiyorum. Artık daha çok çalışacağım ve bundan sonra alacağım bütün madalyaları onun için alacağım. Şimdi Isparta'daki Türkiye Şampiyonası'na katılacağım. Hedefim orada da başarılı olup önce Avrupa Şampiyonası'na sonra da Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyorum" dedi.



Kendisi gibi engelli olanlara da seslenen Özbey, "Benim gibi engelli olan arkadaşlarım da korkmasınlar, çalışsınlar, çabalasınlar, hayata küsmesinler. Mücadele edip başarsınlar çünkü ben çok çalışarak bunu başardım onlar da başarabilir. Bunu herkes başarabilir çünkü hiçbir şey zor değil, her şey sizin elinizde, çalıştıktan sonra her şey kolay oluyor. Denemekten vazgeçmeyin, yapamadıysanız bir daha deneyin, bir daha deneyin, bir daha deneyin ve sürekli zorlayın zamanla bir şeylerin olduğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan Şahinbey Belediyespor Başkanı Cuma Güzel ise, "Sporcumuz Zehra Özbey işitme engelli olmasına rağmen sekiz yıldan beri bu sporu yapıyor. Kendisi zaten milli bir sporcu ve 2010 yılında Venezuela'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olarak 16 yaşında ilk madalyasını aldı. Akabinde 2011'de tekrar dünya ikinciliği ve 2017'de ise Samsun'da üçüncüsü olmuş. Şimdi 26 Temmuz'da Isparta'daki Türkiye Şampiyonasında da derece elde edeceğine yürekten inanıyoruz. Başarılı sporcumuz umuyoruz ki burada başarılı olup önce Avrupa Şampiyonası'na sonra da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Biz Şahinbey Belediyespor ve Şahinbey Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte her zaman, her koşulda sporcumuzun yanında yer almaya devam edeceğiz" diye kullandı.