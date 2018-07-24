İşitme engelli genç sporcudan Cuma Güzel'e ziyaret
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    24 Temmuz 2018, Salı
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    İşitme engelli genç sporcudan 'e ziyaret

    İşitme engelli genç sporcudan <a href="/index/cuma-guzel?id=53fd0052-7e31-4386-a89b-3059685f8e70" class="" rel="tag">Cuma Güzel</a>'e ziyaret

    Küçük yaşlarda başladığı judoda önemli başarılara imza atan 'un 22 yaşındaki işitme engelli milli sporcusu , 'da 'da yapılacak öncesi Şahinbey Belediye Başkan Yardımcısı ve Kulübü Başkanı 'i ziyaret etti.

    İşitme engelli olmasına rağmen 2009 yılında spor yapmaya başlayan ve judoya merak salan Özbey, yılmadı, hayata küsmek yerine çalışıp şuana kadar 2010, 2011 ve 2017 yıllarında katıldığı turnuvalarda bir gümüş, iki ile emeklerinin karşılığını aldı.
    'da 'da başlayacak 'na gitmeden önce Başkan Güzel'i ziyaret etmek istediğini belirten başarılı sporcu , "Judoya 2009'da başladım. Ailemin ve özellikle babamın desteğiyle kendim çalıştım, çalışarak başardım. Bu sayede 'daki 'nda üçüncü olarak kazandım. Yine çok çalışmaya devam edeceğim. Bu süreçte Babam sürekli beni destekliyordu, bana sürekli madalya almam gerektiğini söylüyordu ama Babamı kaybettim bu süreçte. Babam hayatını kaybettikten sonra daha çok çalışıp onun isteklerini yerine getirmek istedim ve istiyorum. Artık daha çok çalışacağım ve bundan sonra alacağım bütün madalyaları onun için alacağım. Şimdi 'daki 'na katılacağım. Hedefim orada da başarılı olup önce 'na sonra da 'na katılmak istiyorum" dedi.


    Kendisi gibi engelli olanlara da seslenen Özbey, "Benim gibi engelli olan arkadaşlarım da korkmasınlar, çalışsınlar, çabalasınlar, hayata küsmesinler. Mücadele edip başarsınlar çünkü ben çok çalışarak bunu başardım onlar da başarabilir. Bunu herkes başarabilir çünkü hiçbir şey zor değil, her şey sizin elinizde, çalıştıktan sonra her şey kolay oluyor. Denemekten vazgeçmeyin, yapamadıysanız bir daha deneyin, bir daha deneyin, bir daha deneyin ve sürekli zorlayın zamanla bir şeylerin olduğunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.
    Ziyarette konuşan Başkanı ise, "Sporcumuz işitme engelli olmasına rağmen sekiz yıldan beri bu sporu yapıyor. Kendisi zaten milli bir sporcu ve 2010 yılında 'da düzenlenen 'nda üçüncü olarak 16 yaşında ilk madalyasını aldı. Akabinde 2011'de tekrar dünya ikinciliği ve 2017'de ise 'da üçüncüsü olmuş. Şimdi 'da 'daki Türkiye Şampiyonasında da derece elde edeceğine yürekten inanıyoruz. Başarılı sporcumuz umuyoruz ki burada başarılı olup önce 'na sonra da Dünya Şampiyonası'na katılacak. Biz ve olarak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte her zaman, her koşulda sporcumuzun yanında yer almaya devam edeceğiz" diye kullandı.

    1. 24.7.2018 12:50
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